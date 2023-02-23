北京消费季将开展全球首发节等主题活动

新华社北京2月22日电（记者吉宁）北京将以“全年乐享 全民盛惠”为主题，以“京彩消费 精彩生活”为主线，全力开展好全球首发节、国潮京品节、体育消费节等具有国际范、中国潮、烟火气特色的标志性系列主题活动。这是北京市商务局在22日发布的2023北京消费季活动方案的亮点内容。

今年北京消费季的全球首发节，商务部门等相关单位将联动全市重点商圈、商业综合体，举办多场线下主题秀场首发活动，组织涵盖服装、首饰、美妆、珠宝、文创、科技等消费品类的国内外品牌首发首秀，组织品牌首店、旗舰店、创新概念店推出让利打卡优惠活动。

近几年来，北京的“首店首发”品牌溢出和消费升级效应显著。2022年，北京共有812家品牌首店落地。相关部门出台的《促进首店首发经济高质量发展若干措施》，在政策层面着力将北京打造成国内外知名品牌集聚地和原创品牌孵化地。

记者了解到，北京消费季2023年全年搭建“2+6+25+N”活动框架，即举办两场节点性活动，以启动仪式作为起点、以2023北京十大商业品牌榜单评选活动作为收官点；围绕“国际消费有魅力、城市消费有实力、地区消费有活力、社区消费有便利”的全市商业消费新格局，系统搭建六大活动板块；打造全球首发节、国潮京品节、冰雪消费节、体育消费节、惠民文化消费季、夜京城、冬至团圆节等二十五项重点活动；鼓励市场主体开展N项促消费活动。

北京市商务局表示，今年北京将加快构建“国际消费体验区、城市消费中心、地区活力消费圈和社区便民生活圈”四级商业消费空间结构。同时，继续实施首店3.0版政策，争取新引进国内外品牌首店800家左右。