装修“淹”了楼下赔偿如何认定（以案说法）

【案情】原告张女士向法院诉称，被告王女士为楼上住户，其装修房屋后由于防水处理不合格，卫生间频繁漏水，导致原告家中屋顶长期阴湿，散发异味、卫生间吊顶积水、龙骨锈蚀、浴霸进水，极大影响了原告的正常生活。多次与被告协商未果后，原告遂向法院诉请被告赔偿其财产损失及维修费用。

法院委托鉴定机构对房屋相关修复造价进行鉴定。鉴定机构出具评估结论：房屋因漏水导致的浴霸和龙骨的损失价值为1000元，并对卫生间顶部、阳台墙面修复出具了修复方案，该修复工程造价鉴定金额为2000元。相关鉴定费用由张女士垫付。法院经审理认为，本案中，王女士房屋漏水造成楼下张女士房屋损坏，故王女士理应赔偿张女士的财产损失及维修费用，同时鉴定费由被告承担。

【说法】法官表示，本案是不动产相邻关系引起的纠纷。相邻关系是指两个或两个以上相互毗邻不动产的所有人或使用人，在行使不动产的所有权或使用权时，如通风、采光、用水、排水、通行等，相邻各方形成的相互给予便利和接受限制而产生的权利义务关系。

法律设立不动产相邻关系，是尽可能确保相邻的不动产权人之间的和睦关系，解决相邻的两个或者多个不动产权利人因行使权利而发生的冲突，维护不动产相邻各方利益的平衡。基于相关法律规定，作为不动产权利人，其行使权利主要有两个方面的限制：一是不动产权利人，其行使权利不能在其不动产内恣意妄为，从而影响邻人对其不动产的正常使用及安宁；二是不动产权利人要为邻人对其不动产的使用提供一定的便利。

该类型的案件，最好最快的解决方式是进行友好协商，调解解决。如果无法协商达成一致，因楼上行为与损害结果之间的因果关系、财产损失的价值、修复方案以及修复方案造价等问题涉及专业领域，往往需要启动鉴定程序，由鉴定机构得出专业的结论。如果确定了楼上对楼下造成损失的金额、修复费用，楼上应依法承担相应的赔偿责任，同时对楼下因修复漏水产生的相应合理损失，楼上也应予以赔偿。

（本报记者 张 璁整理）

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 19 版）