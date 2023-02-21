全国中药资源普查发现163个新物种

据新华社北京2月20日电 （记者田晓航）“传承精华 守正创新——加快推进新时代中医药高质量发展”专家创新大讲堂19日至20日在京举行。记者从活动中了解到，第四次全国中药资源普查成果丰硕，初步统计发现新物种163个，为现代中药的创新发展奠定了物质基础。

中药材是中医药事业传承和发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长黄璐琦院士在大讲堂做特邀报告时表示，2011年以来，国家中医药管理局组织开展了第四次全国中药资源普查，产出一系列成果。

据介绍，基于普查获取的实物和数据资料，科研人员发现了一批新物种和新药源，并对祖国的传统医药有了新的认识，在传承古代本草精华的基础上有了创新性应用和发展。例如，普查期间在西藏发现了苦枸杞，而现在食用的枸杞大多味甜，研究发现其性味经历了由苦、微寒逐渐演变为甘平的变迁。

同时，科研人员针对省域、县域、大河大川等范围的中药资源进行专题研究，形成一批特色成果。黄璐琦举例说，《新资源的发现及功效研究》中对普查中发现的79个新物种的研究显示，60%的新物种具有潜在药用价值；由多位植物学专家和药学家参与筛选汇集而成的《中国药用植物红皮书》收录我国464种濒危药用植物，对其中151个代表种进行了科学和系统描述，并提出了保护建议。

在摸清我国中药资源家底基础上，普查还推动了构建中药资源动态监测体系、中药材种子种苗繁育基地和种质资源库建设。