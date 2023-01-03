如何做好抗疫中药的供应保障？国家中医药管理局回应

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，药品的供应和保障一直是大家普遍关注的问题和疫情防控的重要环节。面对当前药品供需矛盾，如何提高中药的有效供应和保障？

对此，国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦表示，国家中医药管理局认真贯彻落实党中央的决策部署和国务院联防联控机制的工作要求，结合职能定位，多措并举做好中药供应保障工作。

在供的方面，一是积极配合相关部门，做好重点中药的保障供应，配合工信部建立医疗物资生产保供的日调度机制，提供了相应的需求清单，统一调度重点医疗物资保障品种，摸清产能产量，推动企业稳产达产、扩能增产。

二是推动多元化中药产品的供给，在国家层面制定了《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，针对不同症状推荐了多种可用中成药。指导各地因地制宜制定防治方案、用药指南和指引，扩大中药选用范围。推动支持中医医院、基层医疗机构加强院内制剂、协定处方的生产供应，加强中药汤剂的使用，提供多元化的中药选择。

三是要求中国中药协会根据国家和各省所制定的防治方案、用药指南和指引，以“保供应、保质量、稳价格”为重点，制定抗疫中药“两保一稳”清单，发布行业自律公约，保证中药的生产。

四是密切跟踪中药材的市场情况，相比于化学药，中药原料来自于人工种植、养殖和天然野生，采收是有时限的。疫情发生以来，持续跟踪全国的中药材市场，尤其是抗疫中药材品种的供应和价格情况，利用第四次全国中药资源普查所取得的成果和所建立起来的方法和技术，科学研判抗疫中药材的蕴藏量，加强对种植企业和农户的引导，也引导中药企业保持合理库存，做好原料储备，保证中药的供应和生产。

在需的方面，围绕着科学用药、儿童用药等当下群众关心的问题，组织专家进行解读，加强用药指导，让老百姓能够了解怎么选药、怎么用药，提供科学用药指导。