小小社区卫生站 惠及2.3万居民

有了社区卫生服务站，镇国寺社区的居民在家门口即可享受医疗服务

近日，丰台区马家堡街道镇国寺北街社区卫生服务站正式开诊。这是马家堡构建“15分钟医疗圈”中的重要一环，填补了街道辖区西南区域的医疗空白。再结合年底即将开设在东南角的社区卫生服务中心分中心，辖区13万名居民群众可享15分钟到达社区医院求医问药的便捷、省心和安心。

北京青年报记者了解到，镇国寺北街社区卫生服务站的顺利开诊，让家住镇国寺社区冬季星空的陈辛英阿姨一颗悬着的心终于落了地，对于她来说，2023年的春节除了喜庆祥和，更平添了一分期待与欢欣。用陈阿姨的话说：“年纪大了，身体难免有点不舒服，但大医院离家远、早去依旧排大队、在路上奔波时间长，还没到医院就站不住了。”于是，一通通急切的电话打到了12345北京市民热线，希望能够就近开设社区卫生服务站。对周边居民尤其是老年人来说，能够方便省心地病有所医就是“刚需”。

针对群众诉求，马家堡社区卫生服务中心主动向前一步，凭借自身医疗资源和在马家堡辖区扎根多年的基础，承接了开设镇国寺北街社区卫生服务站的工作。丰台区卫健委、区发改委、区财政局、属地马家堡街道办事处等多方通力合作，多次协调、沟通下，顺利完成选址、报批、审核、拨款、建设等工作，并于虎年腊月廿八日完成装修。

镇国寺北街社区卫生服务站站长刘峰回忆道：“装修开工时已临近春节，很多工人师傅都想早点回老家团聚。但一听说这是个惠民项目，二话不说跟我打了包票，一定抢在节前完工。”就这样，在所有前期建设者的坚守下，春节假期一过的正月初八，镇国寺北街社区卫生服务站得以顺利开诊。

据介绍，镇国寺北街社区卫生服务站开设了全科、中医、B超、检查化验、中西药房等专业科室，依托马家堡社区卫生服务中心的专家资源，可以享受到中心同样优质的医疗服务，一开业就为周边约2.3万居民送去家门口的便捷医疗。

步行只需6分钟，就能看诊开药和进行多项检查，签约了家庭医生就能全年减免医事服务费和“无限制”购药服务，还能开B超、生化检查、肠胃镜检查、放射检查等单子，直接前往社区卫生服务中心进行检查。这让陈辛英和像她一样的很多居民的获得感、幸福感直线上升。

比陈辛英更高兴的，要数住在镇国寺社区玺萌公馆小区的柳大叔了。服务站就开在家楼下，步行2分钟即到，就连他经常需要做的中医理疗项目也搬来了。在服务站二层设置了中医诊区、输液室、理疗室，除中医诊室外，还有中医治疗区，开展中医适宜技术和诊疗项目，如拔罐、针灸、按摩、艾灸等。“服务办到我们心坎上去了，我经常出去钓鱼，坐上半天，这肩颈、胳膊就疼，之前总骑车去嘉园二里的社区卫生服务中心按摩，虽然不到2公里，可说到底还是家楼下这个方便。”柳大爷笑着说，“刘站长前几天告诉我，楼梯上马上要安装‘爬楼神器’，我这老伴儿腿脚不方便，以后来这儿看病省去了爬楼的麻烦，这真是想到我们前面去了，更合我们心意了。”

“扎实推进社区卫生服务中心医疗资源扩容和辖区点位均衡设置，努力提升基层医疗服务能力和水平，让马家堡辖区居民充分享受‘15分钟医疗圈’带来的便捷。”马家堡社区卫生服务中心党支部书记、主任陈应军表示，未来，马家堡辖区将会陆续开设多个社区卫生服务站，进一步织密辖区医疗服务这张惠民网，为辖区居民提供疾病治疗预防、慢病康复治疗等一体化、持续性、便捷式的医疗服务。

北京青年报记者从丰台区卫健委了解到，丰台区目前设有140多个社区卫生服务站，为周边居民提供基本医疗、基本公共卫生及疫情期间的防控工作。下一步，丰台区将持续发挥社区卫生服务的网底作用，做好群众的“健康守门人”。

文/本报记者 蒲长廷

摄影/本报记者 杨益