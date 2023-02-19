“名医走基层 志愿服务行”活动的四个镜头

由国家卫生健康委组织的“名医走基层 志愿服务行”活动，2023年第一站来到四川省凉山彝族自治州。2月16日、17日连续两天，专家们到大山里开展义诊，在当地医院带教查房，马不停蹄。

“大专家看病，‘瓦吉瓦’”

16日，凉山州普格县螺髻山镇的小广场上，来自北京、上海、广州、重庆、乌鲁木齐的多名志愿服务队成员开始义诊。他们都曾当选“中国好医生、中国好护士”月度人物。

心血管、肝胆、肾脏、眼科、妇科、儿科、护理、中医……专家们的服务领域覆盖面广。同行的还有来自四川大学华西医院、华西第二医院的12名专家和凉山州的44名医务人员。

初春山桃花次第绽开，闻讯而来的村民排成长队。

北京大学第一医院院长助理、肾脏内科副主任周福德耐心地解答着每一名病患的提问，有时语言不通，就请当地医务人员帮忙翻译。

阿得伍友带着小儿子的脑部核磁片子问诊。“医生告诉我说之前的诊断没问题，可以适当增加康复训练。”阿得伍友的心里踏实了，“大专家看病，‘瓦吉瓦’（好）！”

天色渐黑，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉的诊台前仍有不少村民排队。“中医应当普及到镇、村，让更多老百姓真正体验到中医药给生活带来的帮助。”刘清泉感慨。

目送远道而来的“好医生、好护士”上车返程，村民挥手告别：“谢谢你们给大山里送来‘专家号’！”

“我会按时量血压，‘卡沙沙’”

进村后，志愿服务队成员沿着山路再绕两道弯，来到一个独门小院。听见脚步声，82岁的何安贵由家人和村干部陪同，迎到门口。

何安贵是螺髻山镇德育村10组村民，患有冠心病、心肌梗塞；其妻阿列么丁都67岁，患有高血压。陆军军医大学第二附属医院（新桥医院）心血管外科主任医师肖颖彬拿出听诊器，给何安贵快速做了检查，又取出血压计测量：“高压210了，您要特别注意啊！”

肖大夫把一台便携式血压计留下，并给何安贵的家人演示如何使用。详细询问夫妻双方的病情和病史后，肖大夫说：“用药都没问题，但要坚持定时服用。”

送医生出门时，何安贵黝黑的脸上皱纹笑得舒展开来：“我会按时量血压，定时吃药，‘卡沙沙’（谢谢）！”

“尝试建设双向转诊平台、技术交流平台”

17日，志愿服务队一行人来到凉山彝族自治州第一人民医院。

门诊、病房、重症监护室……整洁敞亮，光是儿科就有100多张床位。

不过，该院儿科主任石艳说，一些孩子如果诊断不明确，其父母出于对交通、语言交流的顾虑，往往不会选择到外地更好的医院就医。

首都医科大学附属北京儿童医院血液二科主任吴润晖接话说：“基层医生的服务面更‘广’，我们的专科诊疗水平更‘高’，大家携手，一定能做好边远地区儿童专科医疗工作。”

两位医生约定，2023年一起尝试建设双向转诊平台、技术交流平台。遇到诊断疑难的病人，州医院推荐到北京儿童医院，北京的医生接待、诊断并制定好治疗方案后，再转基层医院开展后续治疗，并对病人保持双向动态随诊。同时，州医院选派年轻的专科医生到北京进修交流。

“‘名医走基层 志愿服务行’中国好医生、中国好护士志愿服务总队正式成立”

在数百名凉山群众的见证下，授旗仪式举行。一面旗帜，由中宣部志愿服务促进中心副主任张其胜郑重交到国家卫生健康委宣传司负责人米锋的手中。

国家卫生健康委副主任李斌在现场宣布：“‘名医走基层 志愿服务行’中国好医生、中国好护士志愿服务总队正式成立！”

这支志愿服务总队，成员来自2017年以来中央文明办、国家卫生健康委联合举办的“中国好医生、中国好护士”群众推荐评议活动产生的月度人物等。

米锋介绍，成立志愿服务总队，旨在进一步发挥更多先进典型的示范带动作用，带动更多医疗卫生工作者投身志愿服务，为革命老区、边远地区、乡村振兴重点地区群众送健康。