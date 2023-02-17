15分钟养老圈，托起幸福“夕阳红”

擀皮、填馅、叠褶……广西南宁市西乡塘区上尧街道鲁班社区第一生活小区日间照料中心内，老人们说说笑笑，包饺子的手忙个不停。“正月里都是年，大家聚一块儿热闹，一会儿我们要把煮好的饺子送给社区里行动不便的老人。”77岁的居民张淑恒笑着说。

边上整洁温馨的长者食堂，张贴着每日三餐的食谱，荤素搭配，营养均衡。除了食堂，照料中心还设置了棋牌室、阅读室、户外长亭等活动场所。“每天从早上8点到晚上10点，都有五六十人次的老人来照料中心参加活动。”鲁班社区党委书记、居委会主任黄宇强介绍，该社区原来是肉联厂职工宿舍区，辖区内有1000多名老年居民。转为社区化管理后，养老服务需求旺盛，社区服务水平却难以满足。

针对这样的问题，南宁市出台了《养老服务业发展规划（2021—2035年）》以及涵盖用地保障、财政补贴、医养融合、监督管理等方面的一揽子支持政策，解决养老服务业持续健康发展难题。

与此同时，南宁市统筹规划推进15分钟养老圈建设。通过推进街道综合养老服务中心全覆盖，推动新旧住宅小区按照标准配建社区居家养老服务用房，发展老年人助餐配餐服务、居家适老化改造等，逐步构建街道、社区、小区、家庭四级服务网络。此外，还建立了市级智慧养老服务平台，开展养老服务综合监管“一件事”改革，为养老服务业营造良好的营商环境。

这样的政策举措，让黄宇强直呼等来了“及时雨”。乘着政策东风， 鲁班社区积极盘活闲置资源，按照老旧住宅小区每百户不少于15平方米的标准，将原社区服务用房及老年活动中心升级改造成综合养老服务中心。2021年，区里还引入上海天与养老服务有限公司，对养老服务中心进行社会化运营，提供机构养老、上门服务、日间照料和长护险等多样化服务。

硬件改善，服务水平也大大提升。“不同社区老人的养老需求各有不同。鲁班社区的叔叔阿姨爱唱歌，我们就聘请专业老师来开课辅导，还有专业的社工每月定期开展有关活动。”上海天与养老服务有限公司南宁分公司总经理刘欣说。

“社区民歌队天天在练歌房排练，很多人都来听。”几年前丈夫因病去世，张淑恒来到鲁班社区与孩子同住，因为常到养老服务中心活动，张阿姨交到了许多好朋友。“从我家走10分钟就到中心了，很方便。经常有医院的人来义诊、开讲座，我回回参加。”张淑恒说。

15分钟养老圈的建设，为居家养老提供了更多选择。

两个月前，刘欣和同事们接到了一个特殊的电话。一名79岁的失能老人因患有阿尔茨海默病不记得事情原委，拔出了半截胃管。因为距离医院较远，老人家属拨打养老服务中心电话求助。

服务中心即刻派出了专业护士上门，经过专业评估后现场安装好了胃管。“非常感谢！第一次预约上门服务，没想到解决得这样快！”患者家属激动地握住了护理员的手，此后多次预约其他上门服务。

近年来，南宁市探索医院治疗、社区康养、居家照护的“医院—社区—家庭”三元联动医养结合模式，延伸老年健康服务，不断满足老人在家、就近健康养老的需要。2021年3月起，南宁市正式开展长期护理保险试点，提供机构和居家上门护理共计38个服务项目，为有需要的失能半失能老人送去关爱。

在鲁班社区，养老服务中心除配备专业照护团队外，还与南宁市第三人民医院等医疗机构签约建立医联体，为老人提供绿色通道、双向转诊、就医辅助检查、专家特需门诊等服务。截至目前，鲁班社区养老服务中心为社区居民提供居家养老上门服务1133次，满意度达98%。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 19 版）