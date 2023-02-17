创造对老年人友好的数字环境，既能帮助老年人跨越“数字鸿沟”，共享科技进步的红利，也将为相关行业提供新的发展机遇

前不久，在一些地方召开的两会上，加快数字服务适老化改造、解决老年人“最初一公里”出行难等话题引人关注。在移动互动网应用普及的当下，一些老年人需要打车服务时，由于不熟悉智能手机等移动终端的应用操作，往往很难约到网约车。而在路边招手打出租车，常常看到出租车空载而过，因为司机已经从线上接单了。

这样的情况并不只存在于老年人的出行服务中。数字化技术、智能化产品的广泛应用，极大促进了经济社会发展，给人们生活带来不少便捷。但受年龄、认知等各方面因素的影响，部分老年群体在使用互联网应用、手机应用程序时，经常面临一些问题与障碍。比如去医院看病，经常要使用手机提前预约挂号；每年的社保认证，虽不用再到现场，但要通过手机进行“人脸认证”；外出就餐，很多餐厅都要求扫码点餐……一些对于年轻人来说习以为常的操作，却对老年人造成不小的困扰，成了难以逾越的“数字鸿沟”。

加快数字服务适老化改造，切实解决老年人运用智能技术困难，是积极应对人口老龄化的重要举措。我国60岁及以上人口已超2.64亿人，占总人口的比重达18.7%，这部分人群在数字服务方面的需求不应被忽视。创造对老年人友好的数字环境，既能帮助老年人跨越“数字鸿沟”，共享科技进步的红利，同时进一步激发老年群体上网、用网的需求活力，也将为相关行业提供新的发展机遇。

近年来，我国大力推进数字技术的适老化改造，有关部门陆续出台互联网适老化及无障碍改造方案，推动老年群体融入互联网，推进民生服务便利共享。通过优化界面、简化程序、增加功能等方式，不少网站和手机应用程序更加贴近老年人的实际需求。日前，中国消费者协会针对适老化应用程序的一项研究报告显示，评测的104款常用程序中，76%的应用程序符合适老化改造的基本要求，76.2%的调查对象对APP适老化的现状整体持满意态度。

与此同时，让老年群体触网更便利，仍有不少工作需要持续推进。“数字惠老”并非一日之功，需要政府、社会、企业、家庭等方面共同发力，助力老年人数字化生活更加便捷。

政府要在宏观层面进一步加强法律、规划、政策、标准和规范等制定，不断完善老年数字鸿沟治理的政策制度体系，推动、引导相关企业加快互联网适老化改造。同时充分利用5G网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，以数字技术打通政务服务、城市治理、公共安全等领域，进一步优化公共服务。企业则要承担起更多责任，坚持以老年人的需求为牵引，推出更多老年人能用、会用的智能产品与服务，把适老化理念融入产品设计的全生命周期，不断提升老年人使用体验。社会和家庭的作用也不可或缺，通过各种宣传、教育、培训、志愿服务等方式，加强家庭与社会数字反哺，推动数字技能代际传递，消除老年人对网络信息和智能技术的畏难、排斥心理等。

帮助老年人赶上时代步伐，既考验治理的精度，更映照社会的温度。愿数字技术的发展成果，为老年人带来更多便利，共享数字生活的美好。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 19 版）