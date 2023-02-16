用心用情为儿童打造优质产品

加好友、线上支付、益智游戏、运动PK、心率监测……随着可穿戴智能设备的兴起，儿童手表的功能日趋丰富，成为不少孩子的生活伙伴。不过，有调查显示，41.95%的家长担忧儿童手表的复杂功能会分散儿童注意力。如何引导儿童合理使用儿童手表等产品，引发社会关注。

近年来，不少与儿童有关的产品都曾引发讨论。这些产品，在某方面满足了儿童及家长的需求，但也对儿童成长产生了不良影响。这提醒我们，儿童产品基于儿童、为了儿童，应始终以儿童为本位，以健康、安全为原则。

我国未成年人保护法规定，智能终端产品的制造者、销售者应当在产品上安装未成年人网络保护软件，或者以显著方式告知用户未成年人网络保护软件的安装渠道和方法。从监管层面看，多部门已开展专项行动，强化对专门供未成年人使用的智能手表等智能设备信息内容监管。下一步，相关部门应继续加强行业审核与监管，规范健康指引标准，并根据新情况不断完善相关制度。

监管之外，提高孩子们正确使用网络产品的能力同样重要。家长要关注孩子的使用频率和身心健康状况，学校也应加强网络素养教育。更重要的是，全社会应共同营造良好氛围，当好孩子健康成长的护航者。用心用情为儿童打造合适优质的产品，引导儿童科学合理使用相关产品，孩子们成长路上的“好帮手”才会越来越多、作用才会越来越大。

（原载于《人民日报》 作者：周山吟 摘编：项锋、杨心悦）