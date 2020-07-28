儿童观展，需用心引导

通过恰当引导、用心设计，活泼好动的孩子们也可以与沉静内敛的博物馆展品有恰当互动

前不久，上海玻璃博物馆一件耗时500小时制作的艺术品玻璃城堡被两位小观众在追逐中撞到，严重受损。消息一出，不少人痛心惋惜。无独有偶，2013年，也是在上海玻璃博物馆，展品“天使的等待”被两个孩子损坏后改名为“折”，并配以损坏时的监控视频继续展出，提醒人们文明看展。

近年来，孩子参观时意外毁坏展品的情况并不少见。博物馆是连接过去、现在和未来的桥梁，更是青少年学习知识、陶冶情操的“第二课堂”。让天性活泼好动的孩子在博物馆中沉下心、静下来、慢下来，并非易事，困扰着不少馆方和家长。

加强告诫固然重要，但如何用润物无声的方式让孩子们收起调皮，自觉做到文明参观，更值得探索。与其事后批评，不如事前引导。参观前，家长不妨与孩子共同制订计划，了解展览背景，进馆再看实物，自然少了几分陌生，多了几分趣味，也多了几分对展品的敬意。

对博物馆而言，确保展品安全和观众观展体验并非不可兼得。触摸是人类的天性，是人们感知事物的重要方式。一些博物馆已开始尝试多种方式，寻求保护与体验的平衡。广州南汉二陵博物馆内设有“考古现场”，让游客体验考古过程；南京博物院曾在特展中制作一些复制品，供观众触摸体验；在日本九州国立博物馆，一枚国宝级金印的复制品能让人感受盖印的乐趣；卢浮宫的触摸画廊、大英博物馆的动手柜台等也回应着人们亲密接触展品的渴望。

此次事件发生后，上海玻璃博物馆决定推出公共教育活动“礼仪工作坊2.0版”，并发文表示“孩子绝不是潜藏的破坏者，通过引导，他们也可以是博物馆的守护者。”我们相信，通过恰当引导、用心设计，活泼好动的孩子们也可以与沉静内敛的博物馆展品有恰当互动，来一趟博物馆，带走的是对艺术的热爱，留下的则是完好无损的藏品。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 12 版）