让家庭病床放得平、安得稳

近日，江苏省无锡市印发实施意见，加快推进家庭病床建设，为符合条件的患者提供居家医疗服务，所发生的费用按住院标准给予医保报销。作为地方实践，无锡市的探索丰富了家庭病床改革的全国样本库。

此前有媒体报道，中国首个智慧家庭病房在广州启动，该病房应用物联网、5G等新技术，将智能穿戴设备、智能家居、健康监测设备等部署到家，有望实现智慧居家医疗、居家护理和居家康复一体化。

家庭病房是专业医疗机构诊疗、护理、康复等医疗服务的延伸。在这个场景中，家庭将成为医疗服务的主要场所，接受来自专业机构的诊疗与指导。这对于那些丧失主动行为能力或年老体衰的患者来说，无疑是一个福音，他们不仅能够便捷地得到治疗，还能待在熟悉温馨的家庭环境中，而免于奔波在路上、拥挤在医院。

特别是随着我国社会老龄化程度的提高，越来越多的老年人连续就医的需求持续增长，诸如中度、重度失能人员，中风瘫痪康复期、恶性肿瘤晚期患者，以及骨折牵引需卧床治疗的患者等，都需要长期缠绵病榻。一个良好的静养环境，对他们而言格外重要。但当下的医疗供给，仍很难完全满足这一需求，“看病难”“住院难”仍是较为突出的矛盾。

因此，扎实推进家庭病床建设，让更多的患者足不出户即可接受专业诊疗与护理，不仅可以提升患者及家庭的幸福感，也是应对人口老龄化、全面加强老年健康服务、打造健康中国的重要路径。

不过，从各地的实践看，仍有一些因素制约着家庭病床的发展。目前，家庭病床总体供给量太少，很难满足数量庞大的患者需求。一方面，报酬低、风险大导致医院积极性不高；另一方面，医保报销成为横亘在患者面前的一大门槛。

尽管在国家层面已经出台多个通知，要求大力推动家庭病床建设，如2020年12月，国家卫生健康委和国家中医药管理局印发《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》；2021年12月，国家卫生健康委、全国老龄办、国家中医药管理局印发《关于全面加强老年健康服务工作的通知》等。但从普遍性倡导到广泛落地，有待更具体、更规范、更周密的制度设计。

医疗服务是一个良心活，普惠式服务当然是应该提供的，但相关部门应该从收入、评价、晋升等方面多一些考量，激发医护人员的积极性。此外，目前基于到医院就诊的医保报销政策也要打通，这就需要各地出台具体规定。此番无锡市提出“所发生的费用按住院标准给予医保报销”，开辟了一条可资借鉴的新路。

进一步讲，像家庭病床这样的设计，也应该与当下的分级诊疗、智慧医疗接轨。一般的治疗、护理，可以请社区医生负责，专家可以出诊，也可以接入智慧医疗等远程服务。从大医院走进小家庭，家庭病床无疑是一种制度创新，这就要求当下的医疗服务进行体系再造、流程再造、服务再造。只有统筹兼顾各方利益诉求，从制度上明确责权利，并不断针对运行中出现的问题补漏纠偏，才有可能让家庭病床放得平、安得稳。

（作者：胡印斌，系媒体评论员）