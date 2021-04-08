推行家庭病床制度 山东破解居家医养服务难题用了这些“招”

人民网北京4月8日电 （记者崔元苑）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。会上，山东省卫生健康委副主任吴向东分享了山东在破解居家医养服务难题上的做法和经验。

吴向东介绍，山东各县（市、区）全面开展了医养结合工作，并在全省重点推广了曲阜居家医养模式。

一是建立了服务片区、信息库和专业队伍。在服务片区规划上，城区以社区卫生服务机构为中心，打造15分钟医疗服务圈；在镇街以管区为中心，实现了医疗服务半径不超过2公里。在失能、半失能老年人信息库的建立上，为居家医养服务对象建立台账、精准服务。在服务队伍的组建上，选派有经验的人员为居家医养专职医生，成立了医养结合服务团队，提供巡诊服务。

二是破解居家医养服务的堵点和难点。比如，在医保报销方面，推行家庭病床制度，对符合家庭病床条件的老人，不收取床位费，其他医疗费用按住院标准予以结算，并将居家医养服务纳入长期护理保险范围。在运行保障方面，曲阜市每年列支专项经费50万元，作为居家医养专项基金。镇街全部设立“夕阳红基金”，医保报销后进行二次报销。同时，为解决用人不足的问题，从事居家医养服务的医护人员，薪资报酬不低于本单位同等条件医护人员水平。在确保医疗安全方面，制定了申请、评估、管理、终止四个工作流程，为居家医养医护人员购买了医疗责任险，签订服务协议书，并且由护士和家属全程陪同。