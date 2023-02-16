体育运动，装点乡村生活（体坛观澜）

随着全民健身战略深入推进，运动健身在乡间日益普遍，丰富的体育活动绘成一幅幅生机勃勃的画卷

前不久，一场乡村攀岩登高赛在浙江省新塘边镇毛村山头村开展，高高的人工岩壁、色彩缤纷的岩点、安全到位的保护装置……比赛不仅令村民跃跃欲试，也让许多从外地回村过年的人眼前一亮。虽然攀爬速度、技术动作比不了专业选手，但对他们来说，在家乡参与一场攀岩登高赛，既是运动健身，也讨个“节节高”的好彩头。

如今，随着全民健身战略深入推进，运动健身在乡间日益普遍，丰富的体育活动绘成一幅幅生机勃勃的画卷。

防守、抢断、奔跑……随着球员奋力一投，人们屏气凝神，篮球在空中划过一道弧线，稳稳落入篮筐，观众的热情瞬间被点燃。正月初一，甘肃省平凉市李河村有着多年历史的篮球友谊赛如期而至。场上，赛况瞬息万变，球员赛得尽兴；场下，掌声欢呼不绝于耳，观众看得过瘾。除了篮球赛，平凉市各乡镇还安排了舞龙舞狮、社火秧歌等民俗体育文化表演。通过这些活动，村民收获了更健康的生活方式，增进了对当地文化的了解，增强了集体意识和归属感。观看村里的直播后，不少网友感慨，农村的体育设施变多了，生活变好了，既有“烟火气”，更有“精气神”。

不仅如此，一些乡村体育活动渐渐发展壮大，助力乡村振兴。

在江苏省徐州市沛县八堡村，“村界杯”乡村足球赛举办3年，吸引了众多爱好者甚至专业球员前来参赛、观赛；在河北省张家口市玉狗梁村，瑜伽助村民强身健体，为这个老人居多的村子带来新气象，不少人慕名前来感受“农村瑜伽”的魅力；在广东省佛山市南海西樵镇，传统体育项目醒狮成为向世界展示中国传统文化的窗口……体育聚揽人气，展现乡村之美，也逐渐为广大乡村打造了别具一格的新名片。

如今，社会各界对乡村体育愈发重视，体育设施不断完善，越来越多体育项目落地生根，并逐渐发挥品牌效应，带动地域发展。未来，随着乡村体育与传统节日、当地习俗、农产品售卖、文旅活动等不断深度交融，乡村发展将迎来更多机遇。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 15 版）