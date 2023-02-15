不符条件强行交房、强制捆绑销售……中消协称商品房消费领域“痼疾难除”

人民网北京2月15日电 （记者孙红丽）15日，中国消费者协会发布《2022年全国消协组织受理投诉情况分析》。其中提到，商品房消费领域的问题尽管经过多年整顿，但依然“痼疾难除”。

一是房屋质量问题。既有墙面开裂、地面空鼓等“显性”质量问题，也有卫生间渗漏、地暖破裂等后继使用后才能暴露发现的“隐形”问题。

二是不符条件强行交房。部分开发商在合同约定交房日到来时，楼盘尚未全部完工且不具备交付条件情况下，为逃避违约责任强行交房。

三是开发商强制捆绑销售。如开发商捆绑销售地下仓储或车位；或以不妥协则不交付钥匙为要挟，强迫业主接受其指定的中介机构代办房屋产权证或代缴契税，并从中收取中介费。

四是有的精装修房配套家电产品交房时已过或快过“三包”期，开发商拒绝承担“三包”责任。

五是交房时实测房屋面积大于合同约定面积，开发商要求消费者补差价引纠纷。

六是楼盘烂尾消费者“房财”两空。部分开发商挪用资金导致楼盘后续烂尾，消费者花费大量积蓄却未能如期入住，还面临还贷压力。

中国消费者协会表示，房地产开发商违背消费者意愿，强制捆绑销售地下仓储、车位或强制代办房屋产权证、代缴契税以及附加其他不合理条件等行为属于强制消费行为。“建议相关行政部门加大对房地产消费监督执法力度，特别是要严厉打击房地产市场捆绑销售、强制交易、挪用预付资金等违法违规行为，加强对购房消费者的保护。”