全国充电基础设施数量约520万台

本报北京2月14日电 （记者廖睿灵）国家能源局近日发布的数据显示，2022年，我国充电基础设施数量达到520万台左右，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台左右；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。

国家能源局新闻发言人梁昌新介绍，充电基础设施是促进新能源汽车产业发展的重要保障，对促进我国交通领域清洁低碳转型具有重要意义。近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络。国内充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业已超过3000家，其中公共桩保有量超过1万台的企业有17家，头部企业聚集效应明显。电动汽车充电量持续保持较快增长，2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85%以上。

他表示，行业的技术与标准体系正逐步成熟。国家能源局组建能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会，建立了具有中国自主知识产权的充电基础设施标准体系，累计发布国家标准31项、行业标准26项，中国直流充电标准与欧、美、日并列世界四大充电标准方案。