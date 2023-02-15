“大家好，欢迎来到拱墅反诈小课堂，我是子凌。诈骗套路升级，新型复合式诈骗来袭，你能认出几个？”紧跟反诈新形势，新一期的“子凌播报”短视频节目及时上新。

电信网络诈骗频发，诈骗手段层出不穷，在侦查方式、法条适用、防范宣传等方面都对民警提出了新挑战。面对挑战，很多民警线下奔波执行任务，线上制作反诈宣传视频，把反诈知识送到群众身边。浙江省杭州市公安局拱墅分局拱宸桥派出所的95后民警陈子凌就是其中一员。

父亲是人民警察，母亲是军人，这样的家庭氛围，塑造了陈子凌独立坚韧的性格。2019年，陈子凌进入拱宸桥派出所工作。“很多时候，我们就是要分秒必争，千方百计‘跑’在骗子前面。”陈子凌向记者谈起一起案件。拱墅区公安分局反诈中心接到线索，辖区内的市民宋女士有可能正在遭受一起网络诈骗，通过拨打手机已联系不到本人，需要线下寻找并阻拦汇款。

“她的电话一直占线，很有可能正跟犯罪嫌疑人通话，接下来应该就要汇款了。她应该还在附近，大家帮忙在周边银行找找。”陈子凌发动大家开展地毯式搜索。最终，陈子凌在一家银行门口找到了宋女士，和预料的一样，宋女士正在与犯罪嫌疑人通话。

“我是拱宸桥派出所民警，对方是骗子，千万别转账。”陈子凌气喘吁吁地赶到宋女士身边。“他是上海的警察，知道我名字、身份证号，而且我们还视频过，怎么可能是骗子？”宋女士说。

“是不是对方先报你的身份信息，以协助调查钱财为由，让你说出了自己的财务信息，又身穿类似公安制服的衣服打视频电话，还让你与外界切断联系。”“民警哪会要求你隔空转账？只要涉及钱财的，都是要求当事人到派出所。”……听陈子凌这么说后，宋女士才意识到自己差点上了当。从接警到完成任务，全程不到一个小时，这场“赛跑”，陈子凌跑赢了。

“像宋女士遇到的诈骗并不是新型诈骗，但还是有不少人中招，说明传统反诈宣传效果很有限。”陈子凌说。这些工作经历，让她坚定了通过短视频开展反诈宣传的决心。正值拱墅区公安分局选民警拍摄反诈短视频，陈子凌经过选拔成了反诈女主播。

在陈子凌的笔记本电脑里，有个名为“反诈文案”的文件夹，高考诈骗、保险诈骗、博彩诈骗、求职转账诈骗，这些都是她挑选确定的反诈短视频宣传主题。

制作反诈短视频得益于团队合作，陈子凌负责文案和出镜，其他同事负责策划、摄像、剪辑。从一开始一上午只能拍一条短视频，到现在可以录制10条，大家配合得越来越默契。从2021年第一期至今，“子凌播报”已破百期，收获了数十万次点赞和百万播放量。“子凌播报”也在拱墅全区电影院、户外大屏等百余处进行滚动播放宣传，让她一下子成了辖区内的“名人”。“年轻人有朝气、有活力、有干劲，这些特点在子凌身上都能看到。”时任拱宸桥派出所所长金勇强这样评价。

“我们要做的就是及时将新型诈骗手法告诉群众，提醒大家加强防范。”在线下宣传过程中，陈子凌发现，很多市民不仅下载了国家反诈中心APP，还能说出六七种诈骗类型，自己所在辖区的电信网络诈骗案件也呈现出递减趋势，2022年全年电诈发案量同比下降33.3%，上当受骗的群众越来越少了。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 11 版）