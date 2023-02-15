“杨院长，我在网上看到丰南新开了河头老街景区，晚上很漂亮，您过年去了吗？”“还没有去。我正琢磨等天气暖和了，带你们一起看看。”全国人大代表、河北省唐山市民政事业服务中心主任、唐山市截瘫疗养院院长杨震生，一上班就照例先到各病区查房，和截瘫伤员聊天。

唐山市截瘫疗养院是党和政府为了妥善安置1976年唐山大地震造成的截瘫伤员而建立的无障碍医养结合服务机构，目前照料着136名地震截瘫伤员。40多年过去了，这些截瘫伤员大多步入老年，杨震生关注的重点也从医疗护理转变为养老服务。

再次当选全国人大代表的杨震生一直以来提出的建议，既关注社会养老服务体系建设、京津冀协同发展背景下养老服务业高质量发展等规划，也聚焦养老护理服务人员培训等具体措施。

杨震生了解到，一段时间以来，截瘫疗养院的老人们经常会接到推销保健品、养老房产等电话，有的可能涉嫌诈骗。“养老诈骗会引发一系列问题，不仅会造成财产损失，还影响老年人的身心健康。我们时时关注这方面的动态，向老年人宣传防诈骗相关知识。”

杨震生明白，作为全国人大代表，要走出去，了解更多的基层情况。他不仅多次参与调研考察活动，还数次到唐山市检察机关专题调研打击整治养老诈骗专项行动的情况。“掌握新情况才有好建议。”杨震生说。

“去年12月1日，反电信网络诈骗法施行。能够参与立法工作，我感到沉甸甸的责任，今后更需认真调研。”杨震生表示。回到办公室，他又开始汇总调研中收集到的材料。

记者手记

用心用情，关注民生所需

人大代表意味着责任和担当。如何了解反映群众的心声？杨震生把到基层调研作为履职尽责的必修课、基本功。要用心去看、用情去听，才能真正关注到民生所需，提出更有针对性、更有效的建议，助力解决老百姓急难愁盼的问题。

这几年，杨震生的很多建议都得到答复落实，这让他很有成就感。立足本职，聚焦养老问题，不断为残疾人、老年人提供更好的服务，让他们老有所养、老有所乐，是杨震生始终如一的努力方向。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 04 版）