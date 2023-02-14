天津完善基层医疗机构急救体系

本报天津2月13日电 （记者龚相娟）为进一步健全完善区域内急性胸痛协同救治体系，打通胸痛救治起跑“第一公里”，提升基层医疗机构的心血管疾病急救能力，天津积极组织各区基层医疗机构申报胸痛救治单元并加强质控管理，为急性胸痛患者争取黄金救治时间，到2023年年底，天津全市将至少达到100家标准胸痛救治单元。

2023年，天津将“强化医疗资源配置，解决群众就医难题”列入年度20项民心工程之一。其中具体要求到2023年底，全市至少达到100家标准胸痛救治单元，提升乡镇卫生院等基层医疗机构的心血管疾病急救能力，提高对急性心梗患者的救治效率。

为在最短时间内将急性胸痛患者送至具有救治能力的医院接受最佳治疗，天津市在推进二、三级医疗机构建设“胸痛中心”的基础上，在基层医疗机构推动建立规范化“胸痛救治单元”，筑牢胸痛救治网络的基础环节，方便胸痛患者就近及时诊断。同时，“胸痛救治单元”还可与家庭医生签约全面对接，落地分级诊疗，签约后的患者在心血管专科医生指导下，由家庭医生进行出院后规范用药、居家康复、危险因素控制、定期随访的全流程、一体化健康管理等。

截至目前，在全市已经启动胸痛救治单元建设的基层医疗机构中，有26家基层医疗机构已通过验收。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 14 版）