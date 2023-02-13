国外推进适老化改造一瞥

2018年起，韩国首尔开始推进实施“老年弱势群体安全管理方案”，在老年人家中安装物联网设备，通过非面对面方式在日常生活中照料并服务老年人。相关人员可以通过物联网设备实时监测自老年人家中收集的数据，一旦出现在一定时间内未感知到人体移动的情况，或温度、湿度、光照等条件存在异常时，系统会发出警告，工作人员将立即确认情况并采取应对措施。首尔计划到2025年把该方案的覆盖范围扩大到1.6万户家庭。为提高老年人生活满意度，首尔还制订了《老年人福利综合计划》，至2025年将为此投入1.4万亿韩元。

德国是欧盟老龄化程度最高的国家之一。对普通住宅进行适老化改造，是德国政府老龄工作的重点推进方向。记者在柏林市的住所附近就有这样一栋改造后的典型建筑，外观仍能保有百年前的历史风貌，但建筑内部处处彰显现代社会人文关怀：入口台阶被改造成缓坡，有的还加装了电动升降台，便于腿脚不便的老年人出入；楼梯加装了适合老年人高度的扶手和防滑条，防止老年人摔倒受伤；原本狭窄昏暗的走廊，被拓宽至1.2米以上，并安装了声控灯和地脚灯，随时为老年人提供照明。

住宅内部，德国相关机构设计出可自动升降的马桶和洗脸池，方便轮椅使用者。厨房也进行了类似改造，无论橱柜台面还是垃圾箱，都被调整为适合轮椅使用者的高度，同时安装了有自动关火功能的炉灶监控设备、一键报警装置等。

日本埼玉县岚山町有1.7万余人，65岁以上的老年人口占总人口的1/3。岚山苑开设于1996年，是当地运营时间最长的养老机构之一。

为防止老年人跌倒、坠床，以前岚山苑将地毯式传感器放在床位前，老年人下床站到地毯上时，传感器能够感应并通知值班护士，但这种方式无法提前感知老年人翻身跌落的风险。为更加确切地掌握老年人卧床、翻身、起身等状态，岚山苑决定对相关设备进行智能化改造升级，采用了“看护床位智能感知系统”。该系统在看护床的四个支撑腿上安装负重传感器，能够不间断感应支撑腿的受力情况，并将相关数据传送至看护站的电脑。关联软件能够根据受力变化智能分析老年人静卧、翻身、坐起等8种不同状态，并对可能出现的跌落、摔倒等情况作出预判，提前发出预警。

（综合本报记者马菲、李强、岳林炜报道）