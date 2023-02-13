与时俱进筑牢消费者权益“防火墙”

营造良好消费环境，维护好消费者权益，是提振消费信心、促进消费持续恢复的重要一环

主播售假问题暴露直播带货侵权乱象，网络游戏停服删档引发虚拟财产侵权争议，“价格刺客”有违明码标价诚信原则，预制菜产品品质及应用场景存在侵权隐患……中国消费者协会联合人民网舆情数据中心，根据事件涉及人群、波及范围、安全危害三个维度，发布了2022年十大消费维权舆情热点报告，引起关注。

一段时间以来，各地有关部门、消协组织采取畅通投诉渠道、倡导经营者压实主体责任、增强消费者维权意识与能力等举措，不断织密消费者权益保护网，消费者满意度稳步提升。数据显示，2022年有近七成受访者对国内消费环境总体表示放心。但也要看到，当前市场上仍存在一些损害消费者权益的行为，既包括医美机构误导消费、不规范标价等老问题，也有直播售假、网游虚拟财产侵权等新问题。这对消费者权益保护工作提出了更高要求。

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。在食品安全、产品质量等领域，一个消费侵权案例的发生，可能影响许多人的消费意愿。营造良好消费环境，维护好消费者权益，是提振消费信心、促进消费持续恢复的重要一环。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》着眼当前消费领域存在的新老问题，提出“建立健全适应消费新业态新模式发展特点的新型监管机制”“建立假冒伪劣产品惩罚性巨额赔偿制度”“完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制”等具体举措，为进一步做好消费者权益保障明确了方向。

营造安全放心诚信的消费环境，需要加强全链条监管。一方面，要加强事前监管，对产品、服务质量和广告宣传等问题常抓不懈，压缩实施侵权行为的空间。另一方面，要强化社会监督，畅通维权渠道。《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，持续优化完善全国12315平台，充分发挥地方12345政务服务便民热线作用，进一步畅通消费者投诉举报渠道。多措并举降低消费者维权的门槛，在更大范围开展消费投诉信息公开试点工作，强化信用约束机制，形成遏制侵权行为的合力，才能持续改善消费环境。

消费者权益保护工作千头万绪，不可能毕其功于一役。对屡禁不止的老问题，要执法从严，形成震慑。去年底，最高人民法院发布《关于为促进消费提供司法服务和保障的意见》，对食品安全、预付式消费、直播电商、快递服务等领域提出16条举措，进一步明晰权责归属，为消费者维权提供坚强司法保障。对新问题，要根据行业发展特点，及时创新监管方式。修订后的《上海市消费者权益保护条例》，对“盲盒”经济、大数据杀熟、互联网广告竞价排名等作出明确规范，积极回应消费者期待，这是有益的探索。与时俱进构筑强而有效的监管堤坝，为消费者权益筑牢“防火墙”，才能消除消费者的后顾之忧，让其愿消费、敢消费。

市场经济是信用经济，在市场竞争日益激烈的今天，漠视消费者权益的行为，最终会得不偿失。随着监管不断加强、消费者安全意识和辨别能力不断提高，种种“消费陷阱”最终也会让侵权者自身陷入困境。期待广大经营者自觉秉持诚信经营的原则，抵制各类不良营销方式，将质量放在第一位，更好满足消费者高层次、多样化的需求，为释放消费活力、促进经济发展作出有益贡献。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 05 版）