西南大学蚕学研究所获批国家蚕遗传资源基因库

中新网重庆2月11日电 记者11日从西南大学获悉，该校蚕学研究所申报的国家蚕遗传资源基因库近期正式获得批准。这是我国首次确定国家蚕遗传资源基因库，标志着适用《中华人民共和国畜牧法》管理的蚕种资源也有了明确的蚕种国家级保护主体。

据介绍，西南大学家蚕基因库的创建始于20世纪30年代，经历了近一个世纪的积淀和艰辛历程，不断发展，是我国历史最久、保存类型最全、创新发现最多的家蚕基因库，并完整拥有自1940年以来的系谱资料原始记录，凝集了先后以蒋同庆、向仲怀、鲁成、代方银为代表的几代专家学者的心血，并培养了一批青年后起之秀。在世纪之交，该库成为世界最大家蚕基因库，被国际同行公认为本领域“中核机构”。

目前，该库活体保存各类家蚕遗传资源1150余份，包含地方资源、改良实用种、突变基因系、染色体变异系、定向培育系、转基因和基因编辑等创制新资源、国外引进种、野生祖先血统导入系等，覆盖了世界现存家蚕已知遗传变异的90%以上，拥有大量世界孤本，且对各类资源的研究连续系统，是一个综合性的家蚕遗传资源基因库，也是一座鲜活生动的家蚕遗传育种学宝典，是支撑我国蚕业及蚕学发展极为宝贵的遗传资源财富。

基于蚕遗传资源基因库，团队历经4年攻关，于2022年9月完成了家蚕大规模种质资源“千蚕基因组”解析，在世界上率先实现家蚕基因库数字化，创建了“数字家蚕”基因库，绘就世界首张家蚕超级泛基因组图谱，也是目前全球动植物领域最大样本长度长泛基因组，解析了重要育种性状的遗传基础，将家蚕种质资源研究推向“分子设计育种”阶段。(记者 钟旖)