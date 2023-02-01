“无细胞治疗”为延缓皮肤衰老提供新策略

1月29日，科技日报记者从哈尔滨医科大学附属第二医院获悉，该院整形外科主任肖志波教授团队在延缓皮肤衰老方面取得新进展。该团队研发了一项基于细胞外囊泡的“无细胞治疗”新方法，可有效改善皮肤光老化，为紫外线损伤皮肤修复、抵抗皮肤衰老提供治疗新策略。相关研究论文近日发表在国际期刊《化学工程》上。

肖志波介绍，人的衰老最直观表现于皮肤。与人体其他器官不同，皮肤不仅受到内在老化过程影响，还受到外部环境因素的影响。其中紫外线辐射成为导致皮肤光老化的主要原因。与皮肤内在老化不同，光老化可导致皮肤角质细胞活性降低、更新减慢，表皮层的屏障功能减弱，使皮肤变得粗糙、松弛、起皱。

肖志波团队在紫外线照射的成纤维细胞的细胞外囊泡（HDF-EVs）中，检测到393个差异表达的微小核糖核酸（miRNA），其中miRNA-22-5p显著改变。随后的研究发现，miRNA-22-5p能够直接对生长分化因子11（GDF11）起作用，GDF11与皮肤老化密切相关。当把HDF-EVs植入经UVB照射的裸鼠皮肤时，裸鼠皮肤光老化得到了改善。

该研究将细胞来源的外泌体移植体内，其功能近似于将外泌体来源的母细胞移植体内所发挥的作用，但却有效避免了母细胞移植体内可能导致的生物安全问题和复杂的调控问题，因此这种“无细胞治疗”方法具有十分重要的理论价值和潜在的临床应用价值，为逆转或延缓皮肤衰老提供了较好的策略和方向。随着相关技术的成熟，未来该研究成果有望转化应用于改善面部皮肤质地、延缓皮肤衰老。