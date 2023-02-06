本报北京2月5日电（记者陈晨）国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班5日召开第三次全国农村疫情防控工作调度会。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记要求“五级书记”抓农村防控的重要指示精神，把住关口不松劲，抓紧补齐短板弱项，持续推动资源下沉基层，继续做好各项重点工作。

会议指出，从各地报告的情况看，近期农村地区疫情已进入低流行水平，保持稳步下降态势，春节期间人员大流动和聚集性活动未造成新一波的感染小高峰。各地要统筹做好日常工作和疫情防控，紧盯关键环节、重点任务不松懈。特别要关注两个重点，一是重点人群，包括农村敬老院和养老院的老年群体，以及随着大量农民工返城，农村可能出现的新的独居老人和留守儿童群体，各地要重新摸排，加强聚焦，不能出现遗漏；要精准精细做好重点人群健康监测、包保服务等工作，绝不能出现冲击道德底线的事情，这永远都是农村工作的底线。二是重点地区，尤其是“三区一岛”地区，感染率较低，需要持续关注监测，跟踪疫情态势，完善兜底帮扶机制。

会议要求，各地要抓紧补齐乡村公共卫生服务短板弱项，建立健全长效工作机制。要把农村地区疫情防控、完善乡村医疗卫生服务体系纳入乡村振兴统一部署，一体推进，进一步夯实五级书记责任，统筹城乡医疗体系建设，切实提升农村地区医疗卫生等公共服务水平。按照“乙类乙管”的要求，该坚守的要坚守，该加强的要加强，切实守护好农民群众的生命健康安全。