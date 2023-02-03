领取养老保险待遇资格认证 上次认证后一年内均可进行（民生服务港）

社会保障关系每一位劳动者。有不少劳动者疑惑：什么是养老保险待遇资格认证？谁需要认证、如何认证？记者进行了采访。

据介绍，开展领取待遇资格认证是国际通行做法，最主要的作用是防止养老金被冒领。如果不开展认证，可能会减少社保基金储存额，损害所有参保人的利益。因此，只要是领取养老保险、失业保险、工伤保险长期待遇的人员，都需办理待遇资格认证。

目前，各地正在有序开展2023年领取养老保险待遇资格认证工作。与往年一样，参保人员可在上次认证后的12个自然月内选择任意时间进行认证。

据了解，近年来，人社部门取消了养老保险待遇资格集中认证，并已初步构建了以信息比对为主、社会化服务和远程自助认证相结合的认证新机制，努力实现寓认证于服务、寓认证于无形，尽量减少对老年人的打扰。

人社部养老保险司副司长亓涛介绍，老年人可以通过国家社会保险公共服务平台网站或“掌上12333”等官方手机应用，进行人脸识别认证；高龄老人和行动不便的特殊群体可以提出上门认证申请，社保经办机构会提供上门服务。

亓涛介绍，除个人进行人脸识别认证以及由人社部门上门认证外，人社部还在加快推进大数据比对认证，也就是社保经办机构通过与公安、民政、卫生健康、交通运输等部门实现数据共享，不需要本人进行任何操作，即可完成认证。“2022年，全国已有大约1/3的退休人员是通过数据比对方式完成认证的，以后这个比例会越来越高。”亓涛说。

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 19 版）