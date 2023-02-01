我国首批体细胞克隆优秀奶牛诞生

◎本报记者 王迎霞 通 讯 员 荀晓赟

绵羊“多莉”的诞生让克隆技术广为人知。27年后，中国人将它用到了良种奶牛快速繁育上。

1月31日，宁夏科技厅正式发布消息称，春节前夕，3头利用体细胞克隆技术复制的高产长寿奶牛在灵武市陆续出生，这是我国首次采用克隆技术对现存群体中终生产奶量高于100吨的优良荷斯坦奶牛个体进行种质复原保存及良种繁育。

“这批克隆牛是百吨明星奶牛群体的核心成员，也是培育自有知识产权良种奶牛的核心资源，向破解相关‘卡脖子’问题迈出了关键一步。”宁夏科技厅农村科技处处长徐小涛表示。

高产长寿奶牛在宁夏获得重生

良种是养殖业的“芯片”，然而不争的现实是，我国奶牛良种对国外的依赖度高达70%。

纵观国内奶牛群体，适应性良好、终生奶产量超过100吨、总生产性能指数超过2400的优秀奶牛是进行良种选育的珍贵资源，但其总量不足万分之五，且分布非常分散。

2021年，在宁夏科技厅和灵武市政府的支持下，西北农林科技大学奶牛良种繁育创新团队在灵武市奶牛养殖园区启动实施相关项目。

“克隆优秀奶牛的首要目标，就是将分散在国内不同区域养殖场、适应性好、抗逆性强、超高产的奶牛种质资源集中，以细胞和活体两种形式保存。”徐小涛告诉记者。

这批克隆牛的原本个体，产奶胎次超过4胎、年产奶量在18吨以上、终生产奶量大于100吨，家畜生物学国家重点实验室（培育）副主任、西北农林科技大学教授靳亚平形容其为“贵夫人”。

2022年12月30日，首例体细胞克隆优秀奶牛呱呱坠地。

“体格较大，剖腹产降生。体重56.7公斤，体高76厘米，体斜长113厘米，体型花色与体细胞供体奶牛完全一致。出生半小时开始进食初乳，健康状况良好。”灵武市生产力促进中心主任吴大伟说。

采集耳缘组织培养成克隆胚

体细胞克隆技术的高妙之处在于，只需采集优秀奶牛的耳缘组织，带回实验室分离培养成纤维细胞，再利用核移植技术生产胚胎，就能让这些个体重生。

靳亚平认为，这种做法既规避了引进活牛可能存在的生物安全风险，也极大地挽救了濒临淘汰的优质种质资源。

首批移植的120枚克隆胚，初检妊娠率达到42%，200天以上在孕率达到17.5%，处于国际先进水平。“这些都表明奶牛体细胞克隆技术在实际应用中进一步成熟。”他说。

“这是继2022年10月奶牛活体采卵—体外胚胎生产（OPU-IVP）技术应用取得成功之后，我们与西北农林科技大学在良种奶牛繁育技术领域的又一重大突破。”灵武市科技局局长马元福表示。

近年来，灵武市聚焦打造“高端奶之乡”目标，在宁夏科技厅的指导和支持下，实施种子工程攻坚行动，与西北农林科技大学深入开展奶牛良种快速繁育技术研发实践。

今年，灵武市计划胚胎牛移植1000头、出生500头，移植克隆牛300头、出生30头，利用克隆牛生产体外性控胚胎100枚，实现胚胎特别是高产克隆牛批量繁育。

良种奶牛快繁，这是一小步

作为全国奶业十大主产省区之一，此次也是宁夏首次培育出克隆奶牛。

2022年8月，宁夏科技厅启动首批4个“揭榜挂帅”项目，实施《优质高产奶牛OPU-IVP工厂化生产技术研究集成与产业化示范》项目。

通过东西部科技合作机制，宁夏整合山东奥克斯畜牧种业有限公司、西北农林科技大学、宁夏大学等单位，着力构建良种快速繁育创新高地，为宁夏和全国提供优质奶牛。

“目前，项目已集成应用体细胞克隆及活体采卵—胚胎体外生产—胚胎移植等技术，建成体外胚胎生产中心4个，组建包含开放式奶牛核心群和青年母牛核心群的优质种质资源群各300头，用青年母牛基因组选择+活体采卵—胚胎体外生产技术生产优质体外胚胎2991枚，培育优质后备种公牛10头。”宁夏回族自治区反刍动物分子细胞育种重点实验室主任、宁夏大学教授马云介绍。

漫漫征程，这只是一小步。按照科技厅项目规划，整体分三步走。

先是完善OPU-IVP技术体系，推进试管奶牛工厂化生产；再是采用体细胞克隆技术，进一步遴选超高产顶级牛；最后以此为基础，将干细胞技术与基因组检测技术结合，实施实验室育种。

“这是我们开辟的新赛道。”徐小涛如是说。