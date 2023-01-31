近年来，健身锻炼正在成为春节新气象。今年，广东佛山准备了大量全民健身的体育活动与赛事，例如，露营、骑行以及传统赛狮、龙舟、桡龙虱等，让市民过个活力四射的健康年。

“禅城绿岛湖-洲尾围生态公园首届营地文化节”以“绿色、环保、健康”的徒步形式走进美丽南庄，体验南庄历史悠久的古村落、建陶产业特色和岭南水乡风味，通过户外时尚营地运动，感受南庄发展新面貌。

足球、篮球、乒乓球、羽毛球等赛事，从1月延续至3月。龙江镇“贺岁杯”足球邀请赛，众涌村春节男子篮球赛，伦教“周大福杯”广东男子七人足球公开赛，乐从镇“新春杯”乒乓球、羽毛球比赛，云东海街道第五届足球联赛，芦苞镇“迎春杯”足球赛……这些全民健身运动，吸引大批群众参与其中。

稔海单人桡龙虱比赛独具特色。比赛中，独特的迷你单人小龙舟，看似小巧却爆发力十足，同样精彩刺激，20艘小龙虱、20位桡手运动员之间强强对话，让春节更有激情。

2023年全国龙狮网络大联动启动仪式暨张槎街道“龙狮闹元宵”大会演活动，最具地方特色，在普天同庆的日子里“耍”起来。多个线上直播平台全国直播，全国各地的龙狮队隔空切磋，颇有武侠小说“华山论剑”的味道，即使身处异地也有身临其境的感觉。

丹灶镇龙舟超级联赛周赛活动暨“迎新春·贺新年”龙舟竞赛，可以说是气氛感染力最强的体育项目。新年的龙舟竞赛更被赋予了美好寓意，冠军队伍会在新的一年里事事拔得头筹、旗开得胜，紧随其后的其他队伍也会延续奋勇向前、拼搏励志的势头。