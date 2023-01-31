切实当好父老乡亲的健康守护人

新春伊始，万象更新。兔年春节是我国疫情防控进入新阶段的首个长假，在红火的年节里，全国各地各部门扎实履职尽责，凝聚防控合力，在辞旧迎新之际，切实守护好广大父老乡亲，为新一年的安康顺遂写下序章。

推动医疗资源下沉，关键时刻有“医”靠。春节期间的返乡潮带来了更大的人口流动性，因此，广大基层地区充分做好医疗资源的扩容下沉与均衡布局，畅通各级医疗中心转诊机制，将防疫服务覆盖到乡村每个角落，最大程度降低重症病亡率。在春节期间的广大农村，村医成为防疫一线的主要力量。镇卫生院、村卫生室等基层医疗单位纷纷发挥“哨点”作用，通过组织村医日常入户巡诊、设立问诊热线、组建义诊团队等方式，为农村群众提供便民医疗。而远程智慧医疗、定期驻点巡诊等方式，则充分利用信息技术、依托优质医疗资源，对基层疑难危重病患救治提供有效指导。

全力保障重点人群，织密健康“安全网”。一些地方通过做细农村网格化管理服务，完善分级分区包片联系服务农村重点人群工作机制，进一步压实对重点人群的包保责任，令其得到充分关怀与及时救治。在四川省德阳市罗江区，为保障65岁以上老人、6岁以下儿童等重点人群健康，当地配备了113支医疗服务小分队、1965名网格员，开展联系走访、用药指导、代购代办等服务。在北京市顺义区李桥镇，当地细致摸排重点人群信息，及时提供问需服务、发放健康慰问包，并提供24小时、线上线下联动的贴心服务，全力做好重点人群保障。

加强防疫知识科普，筑牢防疫“防护盾”。相对于城镇地区，广大农村群众对新冠病毒感染的基本知识掌握尚有欠缺。因此，须持续加大防疫科普宣传力度，帮助群众充分及时了解疫情防控政策措施，并进一步丰富群众自我防护手段、提升自我防护能力意识。春节期间，多地通过基层干部上门、农村大喇叭、开设展板橱窗等方式，宣传疫情防护科学信息；一些乡镇街道则不断加强宣传阵地建设，通过建设市乡村三级宣传微信号体系、开展知识讲座、志愿者送“策”进家等方式，进一步引导群众在新形势下做好自我健康监测和健康管理，完善对疫情的科学认识，当好自己健康的第一责任人。

春回大地，日暖神州。统筹各方资源力量，落实落细防控工作，方能在万家灯火中，当好父老乡亲的健康守护人，提振战胜疫情的信心。