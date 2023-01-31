以节聚势，推动消费加快复苏

春节假期刚刚结束，消费市场气贯长虹，餐饮、零售、文旅等各类消费市场均交出漂亮的成绩单，接触型消费复苏释放出庞大的市场需求，“智能家居”“信息消费”“夜经济”等新消费场景也展现出巨大潜力。与此同时，疫情防控经受住了春节期间人口大规模流动的考验，没有出现规模性反弹和病毒毒株变异情况，这为全年经济发展带来了更加积极的市场预期。

回顾今年春节的消费市场，受疫情冲击巨大的行业均迎来了强势回归。例如，旅游业快速走出疫情的泥淖，各大平台国内外旅行订单均迎来3年巅峰，颐和园、黄山、西湖等景区再现“人从众”景象。文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。餐饮和电影行业也一样，在春节期间迎来一轮火爆的行情，展现出国内消费市场的强大韧性。

春节消费市场的兴旺，充分彰显出我国居民消费的活力与巨大潜力，这一波消费热潮为全年稳经济扩消费开启了序章。春节假期刚刚结束，国务院即召开常务会议释放出稳经济的积极信号，上海、浙江、山东等多地出台行动方案提信心扩内需稳经济。各地应巩固这一良好态势，乘势而上推动消费加快恢复、经济稳步回升，实现经济运行整体好转。

乘势而上推动消费加快复苏，关键在于修复居民收入水平。春节期间消费市场火爆，是由于传统节日消费高峰叠加疫情防控政策调整，但要看到，这种复苏的根基还需夯实。居民的消费信心和消费强度的提高，从根本上来源于收入水平的提高。受多种因素影响，近几年城乡居民人均可支配收入上升幅度有所减缓，随着疫情防控政策的调整，居民收入水平能否得到有效修复，就业情况能否得到显著改善，直接关系到消费复苏是否能够持续。

乘势而上推动消费加快复苏，新消费场景亦是值得关注的重点领域。新消费是扩大消费的重要增量来源，对企业而言也是值得深耕的蓝海。这个春节假期，高端预制菜、智能洗地机等商品的销量大幅增长，深海鱼、海参等年货批量走上中小城市的家庭餐桌，都说明在居民消费升级的大趋势下，人们的消费正从购买基本生活用品向追求更高品质的美好生活转变，这也蕴藏着扩消费的巨大市场空间和机遇。

消费市场的加速回暖，将成为经济的主拉动力，增强经济的内生动力。在消费复苏的进程中，还应高度重视规范市场秩序，维护消费者体验。这个春节假期，部分地方再度爆出“宰客”风波，个别商家的“宰客”行为，不仅令乘兴而来的消费者心寒，也令当地的旅游行业蒙尘，对整个城市的形象亦是一种损害，势必影响到当地旅游业的复苏进程。面对行业复苏带来的市场机遇，各地市场监管部门要扎实履职尽责，维护消费者的良好体验，这也是乘势而上推动消费加快复苏的必然要求。