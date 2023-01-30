“中国将新冠病毒感染调整为‘乙类乙管’，是因时因势作出的科学决策。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克日前在接受本报记者采访时表示，作为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国优化调整疫情防控举措和出入境政策将进一步稳定全球产业链供应链，为世界经济复苏注入强大动力。

哈克认为，中国始终坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，疫情防控政策科学有效。

疫情发生以来，中巴两国同舟共济、携手抗疫，为全球抗疫合作树立了典范。哈克表示，巴基斯坦疫情发生后，中国政府第一时间向巴援助了检测试剂、口罩、防护服等物资，60多架次载有紧急医疗物资的救援飞机飞抵巴基斯坦。“巴基斯坦是中国政府对外疫苗援助的首个受援国。中国还积极帮助巴基斯坦实现疫苗本地化生产，帮助巴显著提升国内疫苗接种率，挽救了巴民众生命。”哈克说。

哈克十分赞赏中国积极帮助他国应对疫情挑战。截至目前，中国已累计向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。哈克说：“中国为全球抗疫作出了重要贡献。”

谈及两国关系，哈克说，在中国，人们常用“巴铁”一词来形容两国和两国人民间的亲近。“这种特别的表达令我感动。巴基斯坦和中国是全天候战略合作伙伴，中国始终是巴基斯坦最好的朋友。”

2022年11月，中国与巴基斯坦签署电子商务合作谅解备忘录，将加强物流、电子支付等领域合作。哈克认为，中国在网络零售市场、网购人数、数字化快递业务以及移动支付规模等方面走在世界前列，涌现出一大批优秀的电商平台，巴基斯坦也在推进电商平台建设，“深化同中国在相关领域的合作，将进一步促进双边贸易发展”。

除经贸领域合作外，近年来中巴文化、旅游等领域交流合作也得到进一步加强。今年，两国将共同举办“中巴旅游交流年”，推动深化两国民心相通。“去年8月，我们在河北省廊坊市与丝绸之路国际艺术交流中心共同举办巴基斯坦文化与美食节，展示巴基斯坦文化魅力。今年，我们将在北京故宫博物院举办犍陀罗艺术展，欢迎中国人民前来参观，也欢迎更多中国游客来巴基斯坦旅行。”哈克说。

2023年是共建“一带一路”重要先行先试项目——中巴经济走廊启动10周年。哈克表示，中巴经济走廊建设正不断推进，新瓜达尔国际机场等项目正在有条不紊地建设中，为巴基斯坦交通、能源等领域发展提供了重要助力，为巴民众带来了实实在在的好处。“巴中友谊坚不可摧，巴基斯坦将永远同中国坚定站在一起。巴基斯坦愿继续同中国加强各领域务实合作，推动两国关系迈上新台阶，共同促进地区和平与繁荣发展。”

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 03 版）