河南武陟：夫妻村医的“健康夜校”

“广大村民注意了，今天晚上六点半，‘健康夜校’讲新冠病毒感染后期不适症状的康复常识，请大家准时到村卫生室听讲。”1月25日，大年初四傍晚，河南省焦作市武陟县大封镇赵庄村，大喇叭响彻大街小巷。

“走，去村卫生室听有战夫妻讲健康知识！”村民薛德会听到广播后，边走边招喊着邻居。

18时20分，村卫生室院内，村医郝有战和妻子秦文娜为前来听讲的村民发放一次性口罩和健康宣传折页。

“文娜，我转阴快一个月了，但总感到浑身没劲，你给我看看吧！”村民郝金香腿还没迈进门就开了口。

“姐，先给你量量血压吧！估计你是新冠感染后期不适症，今天‘健康夜校’讲的就是这方面知识，你要好好听听哟！”秦文娜熟练地给郝金香量血压，耐心地说，“血压稍微有点高，没有大妨碍。明天再来量量，要注意清淡饮食、适当运动。”

18点30分，郝有战走上讲台，幽默风趣的开场白后，就开讲了：“今天主要讲新冠病毒感染后期不适症状的康复常识。不适症状主要表现为头疼、呼吸不通畅、咳嗽、浑身无力等。因此，咱们要对症治疗，记住康复口诀，一是乏力没劲多休息，注意增加营养；二是咳嗽胸闷深呼吸，食疗冰糖炖梨；三是临症用药要规范，不适随时就诊……”

今年50岁的郝有战和妻子秦文娜均毕业于焦作市卫生职业中等专业学校，后又到省市医院进修，回村当村医20多年来，充分发挥自己的专业特长，以温馨贴心的服务守护着群众的健康，被村民们誉为“黄金搭档”。特别是疫情防控政策优化调整后，他们夫妻两人依托武陟县大封镇卫生院探索的“健康夜校”服务模式，有针对性地选择新冠病毒感染后期康复、老年病日常治疗和季节性疾病预防等话题，利用晚饭后卫生室就诊患者少的半个小时，坚持每周免费开办两期健康讲座。

“俺村的‘健康夜校’非常切合群众健康需求，很受欢迎，每期都有几十人参加。”赵庄村党支部书记、村委会主任陈小军告诉记者。

不知不觉半个小时过去了。

“今天的‘健康夜校’结束了，大家还有啥需要进一步了解的，可以随时来问。下期‘健康夜校’的主题是脑卒中预防知识，欢迎按时参加。”结束时郝有战不忘提醒大家。

“‘健康夜校’就是好，一听就懂，一学就会，一用就灵！”“健康夜校”的常客郝国际深有感触地说。

“下一步，我们还将适时邀请市、县、镇医院的科普专家来村里讲课，将‘健康夜校’常态化，切实当好父老乡亲健康的守护人。”郝有战信心十足地说。（记者 崔志坚）