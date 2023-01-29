护航“生命通道” 江苏保障院前急救服务

血氧饱和度在60%上下浮动、满肺湿啰音、鼻导管的吸氧效果不佳……近日，73岁的钱先生在家中突然病重。

南京市急救中心城南分站接到求救电话后，立即派出救护车前往。在救护车上，医生沈佩和同事第一时间判断出老人可能是顽固性低氧血症，立即使用了无创呼吸机，使钱先生的血氧饱和度维持在95%以上，抵达接诊医院。“对患者来说，第一时间获得正确的救护，非常重要。”沈佩说。

面对各地急救电话呼入量翻倍、患者数激增，江苏迎难而上，全力保障院前医疗急救服务，打通重点人群摸排信息与院前急救信息通道、院前急救与院内急诊通道、医院急诊与病房转诊通道。

办好民生实事护航“生命通道”

1月19日下午4点20分，刚结束上一个任务，南京市急救中心城北分站站长莫钧锐的手机铃声再次响起。

“70多岁的老人，肺炎合并消化道出血，快，出车！”莫钧锐招呼同事，跑向救护车。路上，他电话询问家属患者详细情况，并作好相关准备，到达现场后他们快速展开急救和转运工作。

受益于“十四五”以来大力拓宽院前医疗急救“生命通道”，江苏在抗击疫情中赢得了应对时间和空间。

院前医疗急救，关系人民群众的生命安危。近年来，江苏未雨绸缪，制定“十四五”院前医疗急救事业发展规划，并将急救站点建设纳入省民生实事项目。2021年和2022年，江苏共新建64个院前医疗急救站点。

2022年，江苏出台《江苏省院前医疗急救条例》。目前全省建成83个救护车洗消中心，提高救护车消杀效率，有效避免交叉感染；配备救护车3109辆，其中负压救护车1136辆，占比36.5%。

“急救，既要‘急’，也要‘救’。”江苏省院前急救质控中心主任高飞说，救护车是个抢救单元，有专业急救人员与设备，同时有信息化支撑，既要准确判断病情，又能对症处置，救得及时精准。

随着院前急救需求持续增加，江苏还依托公交公司、第三方运输公司等多渠道，组建非急救转运专班，纳入院前医疗急救统一调度体系，并与社区网格化管理系统保持密切联系，及时调度承担辖区内非紧急送医的转运任务，保障普通患者送医等需求，缓解院前医疗急救的工作压力。

力保医院接得住、收得快

患者送医后，医院能否接得住、收得快？

为进一步畅通院前急救和院内急诊衔接，提高急救转运效率，江苏要求各市急救中心及时反馈院内等待交接情况，半小时内由各市120调度中心负责调度协调，超出半小时由卫生健康行政部门督办协调。

在南京，各三甲医院由院领导带领医院医务处、护理部、急诊部等部门负责人在急诊现场协调与120救护车交接，力保收治及时、交接顺畅，提高急救转运效率。

与此同时，江苏打通医院急诊与病房转诊通道，各级医疗机构按照急危重症抢救制度、流程，规范处置到院患者，医院医务处派专人负责，24小时监测并分流急诊、发热门诊患者，保证急诊绿色通道无患者扎堆。

为避免患者在急诊滞留，江苏省东台市人民医院将医院公卫、院感、肿瘤、普外等科室人员组成专班，根据医院后台显示的急救车上患者的相关指标及急救医生反馈情况，快速将患者分流至各病区，减少医院急诊室“压床”现象。

在了解了早期遭遇感染高峰城市的应对形势后，江苏省常州市提前部署、将防线前置。该市前期摸排出65岁以上老年人79万人，对17.23万人实行红色标签（高风险）管理，对19.05万人实行黄色标签（中风险）管理，其余按绿色标签（一般人群）管理。目前，该市已将红色标签人员信息推送给市医疗急救中心，列入优先保障范围，一旦接到救助电话，提供优先派车、优先处置等服务。

“在疫情防控政策调整后的第一个春节，我们时刻关注江苏各地急救中心的核心数据变化，每日进行分析研判，同时加强调度员、急救车组等力量储备，确保‘电话打得进、车辆派得出、救治有保障’，切实满足群众急危重症及时送医需求。”高飞说。（记者 张 晔）