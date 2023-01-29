河南周口太康县高贤乡汪庄村颐养院里，73岁的老人李新想穿上新衣服，在护工王业荣的照料下来到康复科锻炼身体。“我每天都要骑半个小时老年康复脚踏车。”李新想说。

3年前，李新想还是卧床不起的脑溢血偏瘫患者，由于医疗条件有限，病情不断恶化。“现在身体有所恢复，真是多亏了县里推行的‘医+养’托养模式。”李新想说。

太康县民政局局长刘永新介绍，全县共有65岁以上的老年人21万余人，其中，失能、半失能特困老人有1055人。2020年，太康县着力探索推行“医+养”托养模式。通过整合政府、社会、个人资源，依托2家县公立医院、5家民营医院和8个乡镇卫生院，建成了15家“医+养”托养中心，并新建改建了托养中心食堂、餐厅、娱乐室，为失能、半失能特困老人提供门诊住院、健康咨询、疾病双向转诊等服务。

锻炼结束，李新想又和护工一起来到娱乐室，观看颐养院的老人们自编自演的春节晚会节目。“小米粥、肉丝面，蒸馍包子吃不完；胡辣汤、甜稀饭，想喝几碗喝几碗……”听着接地气的台词，李新想不时鼓掌叫好。

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 02 版）