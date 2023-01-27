德专家称人类移植猪心脏研究已进入“最后冲刺阶段”

新华社柏林1月26日电（记者杜哲宇）德国慕尼黑大学医院的研究团队近日表示，人类移植猪心脏研究正处于“最后冲刺阶段”，估计两年可投入应用。

据了解，研究团队试验了多个品种的猪，最终选择了来自新西兰的猪并对其进行基因改造，使其体重保持在70到90公斤，这样它的心脏对人体来说不会太大。

领导这一团队的著名心脏外科专家布鲁诺·赖夏特对德国媒体介绍，经过基因改造的猪的心脏要先在狒狒身上进行试验，达到相关标准后才可进行人体移植研究。2018年，赖夏特研究团队在英国《自然》杂志上发表报告说，他们将经过基因改造的猪的心脏移植到狒狒体内，狒狒接受移植后最长存活时间达六个半月。

2022年1月，美国马里兰大学医学专家进行了全球首例将经过基因改造的猪的心脏移植到人体的手术。接受手术的是一名57岁的男性心脏病人，他在手术后存活了约两个月。

异种器官移植被认为可以缓解人体器官捐献不足的难题。德国器官移植基金会数据显示，德国2022年有869人捐献器官，和2021年相比减少6.9%；捐献器官数量2662个，较2021年下降8.4%；捐献器官中，心脏有312个。而根据欧洲移植组织的数据，截至2022年底，德国有超过8500人等待器官捐献，其中近700人等待心脏捐献。