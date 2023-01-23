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防疫科普丨回村过年，这些事再提个醒

2023年01月23日09:40 来源：新华网

　　当前进入春节返乡高峰。回村过年，如何在畅享团聚的同时做好疫情防护？健康过大年，一起了解。

(责编：杨虞波罗、杨迪)


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