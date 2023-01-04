浙江：按年龄有序发放“防疫包”

“大妈，包里一共两种药，可一定要看仔细，别搞混了。”2022年12月29日，浙江杭州建德市莲花镇林茶村党总支书记汪亚平把刚领取到的“防疫包”送到村里独居老人李彩娇手上，并反复叮嘱，“药物的用法、用量都已经用纸条注明放在‘防疫包’中，要是还不清楚，就给我打电话”。

每个“防疫包”参考配备为：解热镇痛类退烧药（3天用量）、清热解毒类中成药（1盒或1瓶）、医用外科口罩10个、消毒液1瓶。此外，“防疫包”中还附上了1份防疫健康温馨提示，指导老年人加强防护、科学防疫、合理用药。

在台州市路桥区路北街道，社区干部和网格员将社区值班电话、社区联系人电话和社区医生联系电话写在居民健康联系卡上，电话24小时开通，便于为老人提供服务和帮助。

浙江省按照先农村、海岛、山区后城市，先高龄（80岁以上）后低龄（60岁以上），先有合并基础性疾病人群后无基础性疾病人群的顺序发放“防疫包”，于2022年12月31日24时前发放到位，基本覆盖到辖区内60岁以上老年人。

“真是很感谢党和政府，正好家里没有退烧药，没想到村干部这么快就把‘防疫包’送上门了。”73岁的衢州市柯城区沟溪乡沟溪村村民孔祥光从工作人员手里接过“防疫包”后高兴地说。