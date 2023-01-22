《老年人能力评估规范》新国标发布

近日，《老年人能力评估规范》国家标准正式对外发布，包括进食、穿脱衣物、社会交往能力等各方面指标均被纳入其中，将为科学划分老年人能力等级、精准提供养老服务提供有力支撑。记者注意到，与2013版行业标准相比，新国标中增加了“完全失能”这一等级。

市场监管总局标准技术司一级巡视员国焕新表示，近年来，随着我国老年人口的快速增长，全社会的老龄化程度逐步加深。截至2021年底，我国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，我国将进入中度老龄化社会。

本次发布实施的国家标准《老年人能力评估规范》，包括自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉、社会参与、进食、穿脱衣物、平地行走、上下楼梯、记忆、理解能力、视力、听力、社会交往能力等各个方面的指标。条目加和计分，得分越高，说明能力水平越好。标准将老年人能力分为能力完好、能力轻度受损（轻度失能）、能力中度受损（中度失能）、能力重度受损（重度失能）、能力完全丧失（完全失能）5个等级。较2013版行业标准增加了“完全失能”。

民政部养老服务司副司长李邦华指出，通过老年人能力评估，可以判断一个老年人生活能否自理、需不需要人照顾以及在哪些方面进行照顾等情况。老年人根据需要参与评估，有助于了解自身的能力状况，更加合理地安排晚年生活，更有针对性地选择适宜的专业服务或者申请相关保障政策。（记者张楠）