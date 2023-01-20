中国·泸州 纳溪特早茶新茶上市媒体见面会在京举行

1月19日，由中国茶叶流通协会指导、泸州市人民政府主办、泸州市纳溪区人民政府承办、人民网·人民优选支持的“中国·泸州 纳溪特早茶新茶上市媒体见面会”在北京举行。会议以“千年茶乡振兴路 香飘世界纳溪茶”为主题，旨在推广“中国特早茶之乡”名片，讲好纳溪特色产业和兴农富民产业故事。

“中国·泸州 纳溪特早茶新茶上市媒体见面会”在京举行。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。如何做好“土特产”文章？有关专家指出，纳溪茶产业模式可概括为“365模式”，其中，“5”是五个抓手：第一，树“人”树得好，主要指头部企业和新农人；第二，树“地”树得好，北纬30度是优质黄金茶叶产业带，被联合国粮农组织认定为最适宜人类生存和物种生产的地区；第三，树“产”树得好，围绕标准化建设现代茶叶产业生产基地、融合化构建现代茶叶产业体系、组织化构建现代茶叶经营体系；第四，打造数字化茶产业，形成了“人在干、云在转、数在算、天在看”“面朝屏幕、背朝云”的茶叶网络体系；第五，打造了“绿色”茶叶，通过绿色的基地、绿色的加工、绿色的商贸物流，实现全程绿色标准化。

泸州市委常委、副市长李志宇。

泸州市委常委、副市长李志宇介绍，纳溪产茶历史悠久、品质优良，早在唐宋时期就有“纳溪梅岭茶”曾为贡茶的记载。纳溪是全球同纬度最早的茶叶产区，也是中国特早茶之乡、中国名茶之乡。近年来，纳溪抢抓省委、省政府“打造千亿茶产业”和“培育精制川茶”的重大机遇，立足“特早、有机”两大资源禀赋，坚持“品质、品牌、品位”三大发展理念，突出“基地、龙头、市场、增收”四个重点，有力地推动了茶产业健康、快速发展。

纳溪区委副书记、区长袁维荣表示，在继承传统产茶工艺的基础上，纳溪区加强与四川农业科学院茶叶研究所、刘仲华院士团队等院校机构合作，建立纳溪特早茶产品标准体系，建设欧标茶园、富硒茶园基地。同时打造“区域公共品牌+茶企子品牌”的纳溪特早茶品牌体系，大力支持区内茶企资源共享、抱团发展；加快推动茶产业三产深度融合，建设中国特早茶城茶叶交易市场。此外依托丰富的文旅资源，加快茶产业+文化旅游融合发展，创新打造多条精品茶乡旅游线路，开发出茶山旅游、采摘体验、风味茶餐等茶旅新玩法。

“茶叶是四川的传统支柱产业，也是四川现代农业的优势特色产业。”四川农业科学院茶叶研究所党委书记王云介绍，茶叶经济是四川农业经济的重要组成部分，省委省政府历来高度重视茶产业的发展，茶叶已被省委省政府列为5+1现代优势体制产业。纳溪茶资源丰富，优势明显，特色突出，产茶历史悠久，开采上市早，品种资源丰富，茶园种质管理水平高，茶树品质优，品牌知名度高，品牌价值大。

现场茶艺展示。

在活动互动环节，拥有千万粉丝的纳溪区新农人吴秋月分享了她心目中的纳溪特早茶。在她看来，“纳溪特早茶”有三个主要特点：一为采摘时间“特早”，除夕前就可以采摘；二为种植品种优良，茶树良种率95%以上；三为因茶树发芽早，早春采摘茶叶时气温低，病虫害发生率低，名优茶采摘期间几乎不使用农药，保证茶叶优质安全。

现场舞蹈表演。

近年来，纳溪区茶叶协会致力于组织纳溪区茶界工作者推广茶叶新技术、新品种、交流生产经验，整合力量，加速纳溪区茶叶发展。纳溪区茶叶协会会长李爱民介绍，“纳溪特早茶”作为纳溪茶产业的区域公共品牌，建立了完整产品质量体系，采用先进的制作工艺，生产了“绿茶”“黄茶”“红茶”“白茶”等系列产品，产品以“特早”和“有机”为主要特点，并在各类茶叶评比中获得大奖。

农业农村部政策与改革司副司长王宾、农业农村部乡村产业发展司二级巡视员陈建光、文化和旅游部政策法规司二级巡视员陆文捷、农业农村部农技推广中心原首席专家研究员李莉、农业农村部贸易促进中心联络合作处处长赵学尽等来自政府、企业以及媒体的嘉宾出席了本次活动。