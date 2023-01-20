返乡过年，把健康和思念一起带回家

春节近在眼前，商圈集市人头攒动，大街小巷张灯结彩，逐渐升腾的年味儿里，久违的烟火气正在回归。在外打拼的人们早已按捺不住回家的心情，纷纷踏上返乡旅途。目前，全国春运迎来节前旅客集中出行高峰，火车站、机场、客运站等交通枢纽客流大幅增加。国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月18日全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4569.9万人次，比2022年同期增长53.9%。

新冠病毒感染实施“乙类乙管”，疫情防控进入新阶段，今年春节人们终于可以在团聚中分享喜悦和幸福，感受家的温暖和慰藉。不过，眼下许多地方尚未走出疫情流行阶段，尤其是农村地区还在吃劲的时候，人员流动和聚集性活动增加，可能带来新冠病毒感染和其他冬季呼吸道传染病的进一步传播扩散。因此，春节期间隐藏的健康风险不容忽视，盼望亲友团圆的同时，我们仍然要绷紧疫情防控这根弦。

度过一个欢乐祥和的春节，保护好自己和家人的健康是基本前提。无论是否已经感染过新冠病毒，个人防护依然十分必要。出行前要合理规划，准备充足的防护物品和药品，避免前往疫情高流行地区探亲旅游。返乡后少聚集、少聚餐，密切关注自己和家人的身体状况，如果出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状，应暂缓外出，根据病情及时就医。对于老人、儿童、孕妇、基础病患者等脆弱人群，可以选择通过电话、视频等方式送上节日祝福，尽可能降低他们的感染风险。

农村地区是春节疫情防控的薄弱环节，除了医疗力量不足，不少农村留守老人和儿童对新冠病毒仍然缺乏了解，防护意识不强。返乡人员在做好自身防护之外，不妨积极向身边的乡亲邻里讲解科学的防疫观念，身体力行普及健康的生活方式。比如走亲访友佩戴口罩，红白喜事尽量简办，节日期间规律作息保证睡眠，鼓励老年人加强营养提高免疫力等。这不仅是在保护自己的亲人朋友，也是参与垒高农村防疫堤坝的一种方式。

佳节即将到来，平安健康是最好的祝愿。增强防护意识，传递健康理念，让我们把健康和思念一起带回家，用实际行动共同守护好这个期盼已久的团圆年。