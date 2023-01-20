一炉炭火，一张烤架，一壶热茶，壶边摆上花生、桂圆、栗子、柑橘等吃食，三五好友围坐，喝茶说笑——今年秋冬，“围炉煮茶”成为年轻人休闲社交的新宠。打开小红书APP，有近20万篇笔记分享围炉煮茶的玩法攻略，在抖音等短视频平台，“围炉煮茶”话题下的视频播放量已超过40亿次。

看似是“新晋网红”，围炉煮茶的历史却十分悠久。早在唐宋时期，中国人就已有煎煮茶汤、围炉夜话的习俗，还发展出茶百戏等点茶活动。在今天的云南、甘肃、陕西等地，还保留着“火塘烤茶”“罐罐茶”等类似于围炉煮茶的习俗。

在传统习俗的基础上，现下的围炉煮茶还融合了新潮元素。记者了解到，北京市一些茶馆推出了不同主题的围炉煮茶套餐，茶壶里不仅可以煮传统的红茶、绿茶，还可选择奶茶、咖啡、姜汤乃至果酒。喝茶地方也不局限于茶室小院，茶客们可自行选择坐在胡同口、河岸边甚至帐篷里，以更多元的场景体验围炉煮茶的暖意。

“现在体验围炉煮茶需要提前预约。”北京一家茶馆负责人告诉记者，周末店里的茶位坐得满满当当，大多是来体验围炉煮茶的年轻人，靠近湖边的户外茶位有时甚至需要排号等位。“有景观的座位容易拍出好看的照片，所以更受欢迎。”茶馆负责人说。

好吃好玩好“出片”，是围炉煮茶迅速走红的关键要素。27岁的李欢平时喜欢在小红书等平台“种草”美食和新奇体验类的活动，看到摆盘精美、环境雅致的围炉煮茶，李欢“慕图而来”，叫上朋友一起打卡图片对应的茶馆。“老板烤的棉花糖和栗子不仅好吃，还很‘上相’，随便一拍就是美图。”李欢表示，在线下的愉快体验，能激励人们主动在线上分享图片和视频，这让围炉煮茶更加“出圈”。

围炉煮茶还以具有仪式感、氛围感的近距离社交，带给人们温暖、放松的情感体验。随着春节临近，不少人已将围炉煮茶纳入家庭聚会的“必备项目”。95后女孩刘璐表示，自己已网购了电陶炉、糍粑、拇指玉米等煮茶装备和食材，打算和家人一起围炉煮茶度过除夕夜。“一家人围坐在炉火边喝茶聊天，仿佛回到和父母郊游野餐的小时候。”刘璐已然开始畅想围炉煮茶的惬意。

业内人士认为，在国潮崛起和网红经济的驱动下，社交属性强、能提供情绪价值的围炉煮茶将在春节成为一种茶文化新习俗，受到更多年轻人的欢迎。同时，围炉煮茶既能满足年轻一代对“慢生活”的向往，又符合中老年人的休闲习惯，老少皆宜，为冬日“暖经济”和注重家庭的节庆经济塑造新的消费场景。