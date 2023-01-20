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筑牢基层疫情防线  守护农村群众健康（健康视线）

2023年01月20日08:12 来源：人民网－人民日报海外版

　　河北省唐山市丰南区岭子上村村医董秀芹（右）和网格员杨顺利在巡诊途中。
　　新华社记者 牟 宇摄

　　近期，各地基层组织医务人员、志愿者等，为群众提供上门送医送药、健康监测、协助转诊等医疗服务保障，筑牢基层疫情防线。

(责编：孙红丽、杨迪)


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