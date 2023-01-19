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“农村防疫标语征集”第一批海报展示来了

2023年01月19日10:16 来源：人民网

人民网北京1月19日电（记者乔业琼） 针对农村受众的防疫知识宣传，人民网启动“农村防疫科普标语”征集活动，重点面向农村地区，针对返乡人群、老年人、孕产妇、儿童、患有基础病和慢性病的人群，提供疫情防控相关的健康知识宣传普及。你一言我一语，为农村疫情防控健康知识宣传普及“献计”。



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(责编：孙红丽、高雷)


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