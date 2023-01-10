人民网启动“农村防疫科普标语”征集活动

日前，国务院联防联控机制、中央农村工作领导小组印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，其中提出，做好农村居民宣教引导。深入推进农村地区爱国卫生运动，结合健康乡村建设开展形式新颖、农村居民喜闻乐见的科普宣传活动。

临近春节，随着人员流动性增加，城市疫情可能会蔓延至农村。而农村地区医疗资源相对薄弱，农村留守老人和儿童等脆弱人群较多，农村地区疫情防控迎来新的挑战。为此，人民网于近期发起“农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。

期间，为做好针对农村受众的防疫知识宣传，人民网将启动“农村防疫科普标语”征集活动。重点面向农村地区，针对返乡人群、老年人、孕产妇、儿童、患有基础病和慢性病的人群，提供疫情防控相关的健康知识宣传普及。

一、征集内容

1、征集农村防疫科普标语，要求文字通俗易懂、朗朗上口，内容贴合实际、为人民群众喜闻乐见。

标语示例：

过年戴好口罩，家家福星高照。

过年最好宅在家，守护健康你我他。

勤洗双手多通风，保护家人多用功。

2、征集照片，要求图片内容健康、向上，体现农村地区防疫的积极面貌和传统佳节的节日气氛，符合版权规定。

二、征集方式

征集时间：即日起至2月1日

提交方式：可发送至邮箱jjbabc@people.cn，或者关注人民网财经微信公众号进行参与。

三、征集反馈

1、人民网根据征集到的科普标语和照片，择优推出“农村防疫科普”海报，并通过线上线下各渠道进行传播。

2、传播渠道包括：人民网PC、人民网+客户端、人民健康客户端、人民好医生客户端、人民网第三方账号矩阵、人民网微博、人民网微信。同时联动人民网各地方频道，在不少于140家县级融媒体落地宣传。

延伸阅读

12月25日，为方便解决目前的应急需求，人民网“防疫互助平台”在“人民网+”客户端、人民好医生客户端上线运行，为广大群众搭建近距离社区村组间的药品及防护物资互助共享公益信息平台。

12月21日，“人民网+”客户端推出《基层防疫参考手册》（第一版）、第二版，集纳政策解读和科普知识，设有政策解读篇、各地经验篇、个人防护篇等三个部分，供乡镇街道、社区村组、个人参考使用。

12月5日起，人民好医生客户端连续推出《个人防疫手册》第一版、第二版、第三版和第四版，设置PDF版和电子书版本，集纳整理权威观点和科学内容，及时回应群众关切的应急、居家、用药、疫苗、重点人群、就医等多方面问题。

12月28日起，为助力农村地区疫情防控，人民网发起“农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。



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