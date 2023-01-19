医疗资源送上门 群众健康有保障

一场寒潮过后，贵州铜仁市万山区黄道侗族乡黄溪村87岁的罗永凤突然咳嗽得厉害，村医张菊莲有些拿不准，拨通了黄道乡卫生院副院长汪国永的电话。

作为黄溪村包保医生，汪国永接到求助电话就立即背上诊疗箱，直奔黄溪村。测指尖血氧、血压，心肺听诊，一番仪器检查过后，汪国永诊断老人的支气管炎老毛病复发了，现场为老人开出对症药品。

目前，黄道乡卫生院共派出10名包保医生，实现10个行政村全覆盖。“除了线上问诊，我们还会入村入户巡诊，对重点人员一周不少于3次、住院康复人员每周1次开展随访。”汪国永说，在为村民提供基本医疗服务的同时，他们还要帮助居家治疗者监测病情，及时发现并转诊有重症倾向患者。

据介绍，贵州在全省开展省市县乡村“百千万”五级医务人员进基层强能力行动，选派百名三甲公立医院医疗专家做好县级医院远程指导，千名市县级二级以上公立医院医务人员做好乡镇卫生院现场指导和巡回医疗，万名乡村两级医务人员进村入户做好重点关注人群的健康指导。

铜仁市卫生健康局局长熊明介绍，铜仁市按照应开尽开、应设尽设的原则，推进基层医疗卫生机构发热诊室建设，实现全市178家政府办基层医疗卫生机构全覆盖，全市在村级设置便民发热诊疗点2534个，配备医务人员2576人，全力以赴保障基层群众就医需求。

特别针对居住相对分散、医疗资源相对匮乏的农村地区，铜仁市充分发挥县域医共体作用，县级派驻乡村两级医务人员534人，乡镇卫生院下派村级医务人员2464人，实行分片包干机制和网格化管理，让呼吸、感染、中医等专业的医务人员下沉到乡村，做好发热患者的诊疗、用药及重症识别与救治工作，及时将诊疗服务送到群众“家门口”。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 07 版）