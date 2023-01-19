最新版国家医保药品目录公布

本报北京1月18日电 （记者孙秀艳、申少铁）国家医保局18日召开新闻发布会，介绍国家医保药品目录调整情况。国家医保局会同人力资源和社会保障部等部门组织开展了2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作，并印发了2022年版国家医保药品目录。

国家医保局医药服务管理司副司长黄心宇介绍，本次调整，共有111个药品新增进入目录，3个药品被调出目录。从谈判和竞价情况看，147个目录外药品参与谈判和竞价（含原目录内药品续约谈判），121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅达60.1%。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到2967种，其中西药1586种，中成药1381种；中药饮片未作调整，仍为892种。

黄心宇说，本次调整中，国家医保局在加强研究论证、广泛征求意见的基础上，引入竞价机制、完善续约规则、优化评审程序，目录调整的科学性、规范性、精细化水平再上新台阶。在调整中，牢牢把握“保基本”的功能定位，将基金承受能力作为必须坚守的“底线”，尽力而为、量力而行，着力满足广大参保人基本用药需求；紧盯国家新冠疫情防控大局，将符合条件的新冠治疗用药纳入目录范围，以实际行动助力疫情防控；引入临床价值和性价比更高的品种，成功实现药品保障升级换代。同时，本次调整在确保基金安全的基础上，继续适当放宽了部分目录内品种的支付范围，药品可及性和用药公平性得到进一步提升。

国家医保局成立以来，已连续5年开展药品目录调整工作，累计将618个药品新增进入目录范围，同时将一批疗效不确切、临床易滥用的或被淘汰的药品调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。中国药学会发布的《中国医保药品管理改革进展与成效蓝皮书》显示，自2018年以来，医保药品在医疗机构药品使用占比逐年上升，主导地位进一步巩固，临床用药合理性得到积极改善。同时，创新药进入医保速度明显加快，常用药品价格水平显著下降，重大疾病和特殊人群用药保障水平大幅提升，显著降低了群众用药负担。

黄心宇表示，下一步，国家医保局、人力资源社会保障部将狠抓新版目录落实落地，着力提升广大人民群众用药保障水平，同时做好新冠病毒治疗药物价格引导及医疗费用保障，以实际行动助力疫情防控和健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 12 版）