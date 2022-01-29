北京疾控：继续坚持非必要不出京，减少聚餐聚会

人民网北京1月29日电 （记者张文婷）当前北京疫情形势依然严峻复杂。北京疾控中心官方微信近日再次发布提示，北京市民中如果有风险人员要主动报备，配合各项防控措施。要继续坚持非必要不出京，减少聚餐聚会，切实履行个人防控责任。

北京疾控中心强调，集中隔离、居家隔离人员要严格执行各项防疫规定，足不出户，发现身体有任何异常情况，要及时报告。居家隔离人员应单独或单间居住，保持居室通风，条件允许的情况下，尽量使用单独卫生间，避免与其他家庭成员共用。尽量减少与其他家庭成员接触，不共餐，不共用生活用品，必须接触时保持安全距离，戴好口罩，做好个人防护。讲究咳嗽礼仪，咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮盖口鼻或用手肘内侧遮挡口鼻，用过的纸巾、口罩、一次性手套及其他生活垃圾装入塑料袋，放置到专用垃圾桶。饭前便后、戴口罩前后或接触呼吸道分泌物时立即洗手或手消毒。做好卫生间、浴室等共享区域的通风和消毒。