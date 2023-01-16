医保五年成绩单：组织集采7批294种药品平均降价超50%

全国医疗保障工作会议近日在北京召开，总结2022年和近五年医疗保障工作，研究部署2023年医疗保障工作。会议指出，我国医保实现了跨越式发展，药品价格指数连续5年下降，医保目录内药品数量较2017年新增618种，让过去五年成为群众医保获益最多的五年。

回望2022年：药品耗材集采惠及超1000万患者

·持续降低疫情防控成本：4批次降低新冠病毒疫苗价格，全国范围2轮下调核酸检测价格，2轮下调抗原检测政府指导价。

·深入融入乡村振兴：农村低收入人口参保率稳定在99%以上，累计减负超千亿元。

·推动职工医保门诊共济保障机制改革：覆盖超七成职工参保人。

·持续推进药品耗材集采：第七批药品集采平均降价48%，脊柱类耗材集采产品平均降价84%，胰岛素集采中选结果落地，惠及超1000万患者。

·扎实推进基金监管：全年检查医药机构76.7万家，查处39.8万家，追回医保基金188.4亿元，移交公安司法、纪检监察机关6478家（人）。

·推进门诊费用结算：实现普通门诊费用跨省直接结算县域可及，实现门诊慢特病跨省直接结算统筹地区全覆盖。医保电子凭证激活人数超9亿。

总结五年成绩：250种新药平均降价超50%

·探索防范化解因病返贫致贫风险的长效机制：综合帮扶政策累计为困难群众减负近6000亿元。

·改革门诊保障政策：推动建立职工医保门诊统筹，建立健全高血压、糖尿病门诊用药保障机制。

·挤压药品耗材虚高价格水分：国家组织集采7批294种药品平均降价超50%，3批4类耗材平均降价超80%；叠加地方联盟集采，累计降低药耗费用超4000亿元。

·通过谈判降低新药价格：250种新药平均降价超50%并纳入医保报销，群众更快用上原本用不起的救命药。

·打击欺诈骗保：累计检查医药机构318.9万家次，处理154.3万家次，追回医保基金771.3亿元，曝光典型案例24.5万件，评定184家医药企业失信等级并实施惩戒。

·支持疫情防控：第一时间实施“两个确保”政策，全力保障患者救治费用；全力保障疫苗和接种费用；推动降低疫苗、核酸检测、抗原检测等价格超九成。

·推动异地住院就医直接结算：直接结算率提高到60%以上，累计结算超6000万人次。

·扩大长期护理保险制度试点：试点城市增至49个，惠及超180万名失能群众。

部署2023年医保工作：预计国家和省级集采药品数合计达到450个

·进一步巩固拓展医保脱贫攻坚成果：做好农村群众医疗保障工作。

·切实做好实施“乙类乙管”后新冠病毒感染患者治疗费用医疗保障工作：方便群众享受直接结算服务，加快费用清算结算速度，减轻救治医疗机构垫资压力。

·加强生育医疗费用保障：统一规范生育津贴支付政策，落实探索将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围。

·持续加大基金监管力度：开展基金监管安全规范年行动和医保反欺诈大数据监管试点。加大飞行检查力度，各级飞检力争实现辖区全覆盖。依托智慧医保赋能非现场监管。探索适应新型支付方式的监管机制。重点加强异地就医基金监管。

·持续挤压药品耗材虚高价格水分：开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。引导新冠治疗药品合理形成价格。

·落实异地就医结算：进一步扩大普通门诊和门诊慢特病费用跨省联网定点医疗机构覆盖范围，稳步提高住院费用跨省直接结算率。

·推进扩大长期护理保险制度试点：探索建立有效的独立筹资机制和监管机制，健全失能等级评估标准体系，引导护理服务市场规范发展。

·全面建立职工医保普通门诊统筹：谋划门诊高血压、糖尿病“两病”用药保障机制向其他病种扩容。

·稳妥系统有序推进重大改革：推进医保引导分级诊疗、医保省级统筹等基础性、长远性重大改革。