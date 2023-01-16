山东青岛：“防疫五件套”快递送上门

元旦假期结束后，家住山东省青岛市西海岸新区红石崖街道的栾先生听说社区卫生服务中心为居民准备了“防疫五件套”，一大早便赶到卫生服务中心。“大夫给把脉、辨证好以后，就可以回家等着了，医务人员熬好药后直接快递到家里，很方便！”栾先生告诉记者。

栾先生所说的“防疫五件套”，是青岛市西海岸新区红石崖街道社区卫生服务中心为给市民构筑“中医药防疫屏障”而推出的“防疫五件套”，由预防方、治疗方、代茶饮、香囊、足浴方组成，药方的作用和使用方式各不同，市民可以有针对性地选择。

“这次发烧，我喝了一服中药治疗方，外加配合中药泡脚，很快就退烧了，各种症状也没有那么严重。”家住红石崖街道社区卫生服务中心附近的薛女士说，“中心的惠民政策也很好。我父母前两天发烧时，中心的家庭医生第一时间免费发放了爱心药物礼包，赠送了中医预防方，对我们来说真是雪中送炭！”

“现在中药的需求量很大，我们每天都要代煎熬制三百服汤剂以上，五台全自动煎药机同时开启，药房的工作人员也加班加点工作。大家齐心协力，争取早一点把药熬好送到患者手上。”红石崖街道社区卫生服务中心党支部书记李超介绍。

此外，红石崖街道社区卫生服务中心的家庭医生团队还下沉到了各社区诊疗点，针对重点特殊人群进行诊治，并开展免费发放中药方剂和赠送爱心健康药物大礼包活动，让辖区居民在家门口就能享受到便捷的医疗服务。（本报记者 刘艳杰 本报通讯员 龚鹏）