巡诊医生进村 健康服务上门

1月13日下午3点多，安徽芜湖繁昌区繁阳镇阳冲村，记者跟随赵龙平走进村民束维明家中时，她正坐在凳子上等。眼瞅着医生上门，束维明眉头渐展。

“最近咳嗽头疼好点没？”作为繁阳社区卫生服务中心全科主治医师，赵龙平利落地拿出健康一体机，一边将血压袖带系在老人手臂上，一边询问。“临近春节，返乡的人多，要有亲友上门，记得戴口罩、勤洗手，别往人多的地方凑。”一旁，村医张平松悉心叮嘱。

这阵子，赵龙平经常来回巡诊。这些村有基础病的65岁以上老人，但凡有个头疼脑热，电话一拨，他和村医都会上门。

近期，为加强对农村地区重点人群的健康服务，繁昌区整合区、镇、村三级医疗资源，组建医疗巡诊队伍。重点对养老机构、村居、卫生室摸排的重点人员进行巡诊，提供健康检查，指导科学用药。同时，及时开展血氧饱和度监测，确保重症患者早发现、早转运。目前，全区共组建8支镇级巡诊医疗队，累计开展巡诊7877人次。

针对12家养老机构，繁昌区还建立了工作专班，配足工作人员，配齐应急保障物资和常用急需药品，加强后勤和健康服务保障。由镇级医疗机构包保属地养老机构医疗救治工作，成立区级疫情防控指导组和医疗救治专家组，全天候指导养老机构疫情防控工作。对入住的548名老人，每日开展健康监测和医疗巡诊，及时掌握基础疾病、慢性病控制情况；对基础疾病发作或慢性疾病控制不稳定且症状较重的老人，及时协助转诊到医疗机构救治。

“农村地区重点人群不仅要包保，还得定期开展健康随访。”繁昌区卫健委党委委员孙春景介绍，根据前期摸排情况，区、镇、村居、网格负责人和村民组长五级共明确668个包保责任人。同时，组建83个家庭医师签约服务团队分赴各村（社区）、卫生室，现已开展随访和健康监测58274人次。

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 12 版）