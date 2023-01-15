年终奖还没发，广州市白云区居民曹洋洋已经做好了年货采买计划。今年春节假期，她不仅将为自己购置一些新用品，还将为父母购买新年礼物，家庭的年货“采办权”也头一次由她接手。“今年是我工作的第一年，第一次领年终奖，总算有机会为家人做一点事情。”曹洋洋预估，今年春节假期的开销或许会超过月收入。

“每逢佳节胖三斤”，不少人在春节假期都会感到体重焦虑，年轻的消费者们更愿意选择“低卡”“低脂”“低糖”的年货产品。曹洋洋计划用无糖可乐替换普通可乐，用坚果、牛奶、水果替换糕点、糖果和炒货，在食品的选择上更看重“无添加”。疫情让消费者的健康意识越发强烈，曹洋洋一家更加注重日常养生，她为家人精心准备了鱼油、维生素、益生菌、护肝片等保健品和滋补零食作为礼物。“现在走亲访友讲究‘送健康’，这两年保健产品种类越来越丰富，我会着重关注产品的原料、品质、功能，为不同体质的亲朋好友有针对性地选择产品。”曹洋洋说。

湖南大学一年级学生周航更喜欢通过运动的方式带动家人关注身体健康，他用平时积攒的零花钱为母亲购买了乒乓球拍，为父亲购买了羽毛球拍。作为运动爱好者，周航这一年在飞盘、骑行、陆冲等方面也有消费。他表示：“运动能带给人健康和快乐，我准备在寒假多陪爸妈打打球，未来还想在家里打造一个迷你健身房，全家一起动起来，提高身体抵抗力。”

在运动中动起来的同时，年轻人也正从家务中解放出来。北京市朝阳区居民蔡卓宇这两年尝试了许多“懒人神器”，包括智能洗碗机、扫地机器人、自动炒菜机等，并为老家的父母购置了同款。“老家养了猫，今年过年我准备买一个自动猫砂机。父母年纪越来越大，希望他们少弯腰、少操劳，多养生、多享受。”蔡卓宇告诉记者，父母习惯自己在家操持年夜饭，每年都要花费不少功夫，今年自己提前买好了预制菜和半成品食品，准备和家人一起料理，让父母能够轻松一些。

既追求品质，又要性价比；既看潮流，又讲个性。年轻人对年货的看法更包容更多元，除了零食礼盒、地方特产等传统年货，服饰首饰、美容产品、数码产品等也被纳入年货清单。曹洋洋购入新的护肤品套装，周航买了新手机，蔡卓宇看中了一款投影仪……这既反映出年轻一代更加时尚的消费态度，也能看出消费市场越发丰富新潮的年货供给。

值得注意的是，年轻人的年货采购阵地也从线下向线上迁移。超市人多要排队、东西太多扛不动、东奔西走才能买齐……这是消费者囤货时的痛点，不少年轻人更愿意线上买年货、快递送祝福。早在2022年年初，外卖平台买年货就受到消费者欢迎，美团外卖数据显示，年货节期间伊利液态奶、嘉士伯、徐福记等品牌的外卖交易额同比增长超2倍。美团外卖相关负责人介绍，今年将联合更多连锁超市、便利店等商家，提供多种年货商品，消费者除了买年货送到自己家之外，还可以由骑手直接送到亲戚朋友家中，实现“云送礼”。“除了衣服裤子这些需要线下试穿的商品，今年其他年货我基本都在线上下单，省时又省力。”周航说，“不过，陪爸妈逛超市也是感受‘年味’的一个过程，一家人共同为了新年作准备，这很幸福。”

年轻人逐渐成为置办年货的主力军，我们看到他们越发强劲的消费力，也看到他们对长辈的孝心和牵挂，这让家长们感到十分欣慰。“今年的年货全都交给女儿置办，她会比价、研究促销活动，买回来的东西实用又实惠，没让我们操一点儿心，还单独给我买了按摩仪，孩子长大了，会照顾爸妈了。”蔡卓宇的母亲说。