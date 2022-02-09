“网上年货节”展现消费新亮点

今年春节，很多消费者在网上置办年货、选购商品。“我平时工作比较繁忙，春节假期宅在家休息，买了一台投影仪，享受家庭影院的乐趣。”北京朝阳区居民曹连鸽说。春节期间，智能投影仪、无线吸尘器、扫地机器人等绿色、智能、健康、个性化等商品消费增长明显。

1月10日（腊月初八）至2月7日（正月初七），商务部会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会等部门，共同指导电商及相关企业举办“2022全国网上年货节”，各地开展了丰富的配套活动。福建在“网上年货节”同期举办“2022电商主播大赛”，云南开设“一部手机游云南”“一部手机云品荟”等活动，山东青岛举办“品上合味 过喜庆年”上合特色商品展销……各地通过多种让利形式，加大促销、推广和服务力度，发放优惠券，开展满减、秒杀、直降等活动，让消费者得到实惠。

据商务大数据对重点电商平台监测，“年货节”期间，品质年货成为采购热点。“年货节”启动后的10天内，礼盒装食品、营养滋补品销售额明显增长，巧克力礼盒、黑芝麻丸同比分别增长67.4%、105.9%，半成品菜肴受追捧，预制菜销售额同比增长45.9%。智能清洁电器备受消费者欢迎，除螨仪、洗地机销售额同比分别增长40.1%、32.9%。家电消费品质升级，智能投影仪和智能按摩仪销售额同比分别增长89.5%和34.8%。个性化消费激发市场活力，全屋定制成为家装新趋势，商品销售额同比增长53.3%。文创产品、国潮商品网上消费走俏，博物馆文创产品、国潮商品、民族乐器、汉服销售额同比分别增长83.3%、72.4%、44.6%、32.9%。

今年春节喜逢北京冬奥会，消费者的冰雪热情被点燃，周边产品消费增长迅速。京东数据显示，近年来我国冰雪运动逐渐深入人心，消费增长显著，今年春节冰雪运动相关品类更是成为热销“新年货”，成交额同比增长超过3倍。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 18 版）